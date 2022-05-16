"Россискому режиму конец": Климкин объяснил, что означает выход McDonald's с рынка РФ

Крупнейшая в мире сеть заведений быстрого питания McDonald's окончательно решила уйти с рынка РФ. Это означает, что "путинскому режиму в России конец".

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, выход такого мощного бизнеса - "это колоссальный скачок в бизнес изоляции российского режима" и символ "перестройки" России.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Политик напомнил, что первый ресторан открылся в Москве в январе 1990 года, очередь стояла почти на километр.

"Сегодня особенный день в истории России – я не шучу. Из России ушел "МакДональдс". Можете улыбаться, но это - колоссальный скачок к бизнес изоляции российского режима. Да, из России уже ушло более 500 компаний, но "МакДональдс" это символ "перестройки". Надеждам на новую Россию окончательно пришел конец", — объяснил Климкин.

"МакДональдс" тянул до последнего, так хотел зашиться. Кстати, его в РФ работает более 60 тысяч. Но в конце концов уступил общее давление со всех сторон. Аргументация очень проста: мы не можем находиться в стране, ведущей войну, это не отвечает нашим ценностям и не плохо для бренда. 32 года назад все надеялись на либеральную демократическую Россию, теперь ее вынесли за рамки цивилизации. Все, что было сделано после холодной войны, умножено на ноль, а российскому режиму конец, теперь только вопрос когда" отметил политик.

Напомним, российские СМИ сообщили, что McDonald's окончательно уходит с рынка РФ и приступила к продаже российского бизнеса. Об этом также написал глава Офиса президента Андрей Ермак, назвав это очень важным сигналом.

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