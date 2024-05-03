Россия активизировала удары баллистики по Одессе: что говорят в ВСУ

Тактика россиян, которую они применяют в отношении Одессы, не нова.

В течение этой недели российские войска активнее наносят удары по Одессе баллистическими ракетами. Это не свидетельство того, что враг изменил тактику. Русские используют доступные им инструменты.

Об этом во время телемарафона сообщил спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, такую же тактику армия РФ применяла в Николаеве и в Херсоне. Так как враг имеет ограниченное количество систем, то в среднем запускает до трех ракет.

"Морская составляющая усложнена в использовании российскими оккупантами на Южном направлении. Поэтому они прибегают к использованию других систем вооружения. Это те же системы "Искандер", "Бал", "Бастион"- подчеркнул он.

Плетенчук подтвердил и то, что оккупанты ранее также применяли баллистические ракеты с кассетной боевой частью — как по Одессе. Впрочем, в других локациях – не столь людных.

"Россияне применяли подобные боеприпасы и раньше, просто на менее доступных локациях. Этот случай исключителен тем, что это произошло в людной локации, это публичное место. Соответственно, всем совершенно понятно, что никаких военных объектов там и в помине даже не было. Новизна здесь только в том, по какой именно территории был нанесен удар", — отмечает представитель ВСУ.

Напомним, 29 апреля оккупанты нанесли удар по Одессе баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом. Россияне ударили по набережной города, сознательно пытаясь убить больше людей, убежден генпрокурор Андрей Костин.

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