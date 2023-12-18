Россия активизировалась в Беларуси: в ISW заявили об усилении военного присутствия врага

На территории двух областей страны развернута масштабная военная группировка.

Россия усилила группировку своих войск на территории Беларуси. Так, при поддержке РФ белорусские военные в двух областях страны развернули несколько батальонов и тактических групп.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) со ссылкой на информацию от украинского военного обозревателя Константина Машовца.

Машовец сообщил 17 декабря, что белорусские армейцы развернули масштабную военную группировку на территории двух областей страны. В ее состав входят 1840 военнослужащих, до 68-70 единиц БТР, 24 артиллерийских системы и три системы противовоздушной обороны.

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В состав развернутой группировки в Беларуси вошли:

десантно-штурмовой батальон 38-й десантно-штурмовой бригады возле Ужово и к югу от Пинска Брестской области;

два отряда пятой бригады спецназа вблизи Иванова Брестской области и Приболовичей Гомельской области;

парашютно-десантный батальон 103-й отдельной воздушно-десантной бригады вблизи Лельчицкого района, Брагима и Зябровка Гомельской области;

тактическая группа 51-й артиллерийской бригады к югу от Гомеля;

реактивная артиллерийская батарея 336-й реактивной артиллерийской бригады вблизи Зябровки Гомельской области.

Напомним, ранее мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что неподалеку от границы с Украиной в Беларуси строится новый военный городок на базе вяти заброшенных детских лагерей.

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