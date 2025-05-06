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Россия активизирует агентов влияния в ЕС для блокирования логистики Украины — ЦПД
Украинский ЦПД предупреждает об усилении вмешательства России во внешнюю политику стран Евросоюза и НАТО.
Россия усилит вмешательство во внешнюю политику стран Евросоюза и НАТО в целях политического влияния на блокирование необходимой Украине логистики.
Об этом сообщил руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
Служба внешней разведки России получила задачу наращивать количество агентов влияния в странах-соседях Украины. Цель — политическое влияние на блокирование необходимой Украине логистики.
Соответственно, указал Коваленко, Россия ужесточит вмешательство во внешнюю политику стран ЕС и НАТО. Отмечается, что это прямая государственная политика Москвы в ближайшие годы.
Кроме того, Россия намерена вмешиваться в политические процессы в Молдове.
К слову, накануне стало известно, что в Греции был задержан российский шпион. Он следил за перемещением военных грузов, отправлявшихся в Украину.
Кроме того, в Главном управлении разведки Минобороны Украины информировали, что РФ дальше пытается расшатать единство украинского общества. Ради этого Кремль определил новых кураторов РПЦ, ответственных за продвижение идей «русского мира» в Украине.