Президент России Владимир Путин у Кремля / © Associated Press

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Россия усилит вмешательство во внешнюю политику стран Евросоюза и НАТО в целях политического влияния на блокирование необходимой Украине логистики.

Об этом сообщил руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Служба внешней разведки России получила задачу наращивать количество агентов влияния в странах-соседях Украины. Цель — политическое влияние на блокирование необходимой Украине логистики.

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Соответственно, указал Коваленко, Россия ужесточит вмешательство во внешнюю политику стран ЕС и НАТО. Отмечается, что это прямая государственная политика Москвы в ближайшие годы.

Кроме того, Россия намерена вмешиваться в политические процессы в Молдове.

К слову, накануне стало известно, что в Греции был задержан российский шпион. Он следил за перемещением военных грузов, отправлявшихся в Украину.

Кроме того, в Главном управлении разведки Минобороны Украины информировали, что РФ дальше пытается расшатать единство украинского общества. Ради этого Кремль определил новых кураторов РПЦ, ответственных за продвижение идей «русского мира» в Украине.