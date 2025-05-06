ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
87
Время на прочтение
1 мин

Россия активизирует агентов влияния в ЕС для блокирования логистики Украины — ЦПД

Украинский ЦПД предупреждает об усилении вмешательства России во внешнюю политику стран Евросоюза и НАТО.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Президент России Владимир Путин у Кремля

Президент России Владимир Путин у Кремля / © Associated Press

Россия усилит вмешательство во внешнюю политику стран Евросоюза и НАТО в целях политического влияния на блокирование необходимой Украине логистики.

Об этом сообщил руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Служба внешней разведки России получила задачу наращивать количество агентов влияния в странах-соседях Украины. Цель — политическое влияние на блокирование необходимой Украине логистики.

Соответственно, указал Коваленко, Россия ужесточит вмешательство во внешнюю политику стран ЕС и НАТО. Отмечается, что это прямая государственная политика Москвы в ближайшие годы.

Кроме того, Россия намерена вмешиваться в политические процессы в Молдове.

К слову, накануне стало известно, что в Греции был задержан российский шпион. Он следил за перемещением военных грузов, отправлявшихся в Украину.

Кроме того, в Главном управлении разведки Минобороны Украины информировали, что РФ дальше пытается расшатать единство украинского общества. Ради этого Кремль определил новых кураторов РПЦ, ответственных за продвижение идей «русского мира» в Украине.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie