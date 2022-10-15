"Россия активно пытается убить Starlink": Маск оправдался за отказ финансировать системы в Украине

Маск оправдался за отказ финансировать Starlink в Украине. Мол, SpaceX тратит слишком много ресурсов на оборону систем от российских атак.

Основатель компании SpaceX Илон Маск, недавно сделавший ряд сканальных заявлений по поводу Украины, заявил, что Россия активно пытается уничтожить работу системы спутникового интернета Starlink.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Большая разница между мирными коммуникациями и коммуникациями на фронте. Starlink – это единственная система связи, которая все еще работает на фронте – все остальные мертвы. Россия активно пытается убить Starlink", – заявил Маск.

По его словам, SpaceX направила огромные ресурсы на оборону своих систем, но " несмотря на это, Starlink все равно может погибнуть".

В свою очередь, вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул, что все терминалы Starlink работают исправно.

"Терминалы Starlink работали, работают и будут работать. Не беспокойтесь", – написал он.

Напомним, владелец компании SpaceX Илон Маск решил не платить за "Старлинки" в Украине и отказывается поставлять новые. Компания SpaceX далуется на нехватку средств и просит о помощи Пентагон, поэтому SpaceX обратилась в американское Министерство обороны, чтобы они взяли на себя финансирование спутников в Украине.

Соответствующая просьба от SpaceX поступила в Пентагон после недавних сообщений от украинских военных о масштабных сбоях в работе Starlink, которые могли повлиять на контрнаступление ВСУ. Многие такие перебои были зафиксированы во время прорыва украинскими военными линии фронта на оккупированную территорию. А некоторые проблемы фиксировались во время боев.

Илон Маск отказался в дальнейшем финансировать сервис "Старлинк"

Скандальные заявления Илона Маска об Украине

Основатель компании SpaceX Илон Маск 3 октября смутил общество скандальным заявлением о мирных переговорах между Украиной и Россией. Он предложил провести "повторное голосование" на незаконно захваченных Россией украинских территориях. Также Маск заявил, что Россия проводит частичную мобилизацию, потому "победа Украины в тотальной войне маловероятна".

Кроме того, он написал, что "в восточных регионах большинство населения предпочитает Россию". Маск запустил в своем Twitter голосование по псевдореферендумам на оккупированных территориях и вопросу Крыма.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский поставил в Twitter свое шутливое голосование:

"Какой Илон Маск вам больше нравится:

Когда поддерживает Украину;

Когда поддерживает Россию".

Также 7 октября Маск написал, что он "фанат Украины, но не Третьей мировой войны".

Украинские пользователи соцсетей отреагировали на заявления Маска мемами и ироническими сообщениями. ТСН.ua собрал лучшие из них.

В свою очередь волонтер и шоумен Сергей Притула предложил украинцам купить учебник по истории для изобретателя, который уже отправили к своему адресату.

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