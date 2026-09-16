В Европе произошел ряд диверсий / © Associated Press

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В Балтийском море произошел опасный инцидент с участием военных РФ и Дании. 14 сентября российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты по вертолю Fennec датских ВВС, который осуществлял плановое наблюдение за этим судном в международных водах вблизи Гедсера. Кроме того, в течение 14–15 сентября в нескольких европейских странах зафиксировали ряд диверсий и подозрительных событий, по своему почерку напоминающих методы действий российских спецслужб и военных.

Об этом сообщают в Институте изучения войны.

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Агрессия в море и тревожные инциденты в Европе: Россию подозревают в серии провокаций

Об инциденте в Балтийском море в тот же день официально проинформировали вооруженные силы Дании, уточнив, что один из снарядов пролетел в опасной близости от вертолета.

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На следующий день, 15 сентября, на событие отреагировали члены правительства страны. Министр обороны Дании Еппе Бруус подчеркнул, что подобный случай произошел впервые и ярко свидетельствует о растущей готовности Москвы идти на неоправданные риски.

В то же время, Министерство иностранных дел Дании назвало такие действия «совершенно неприемлемыми» и сообщило о вызове российского посла для предоставления объяснений.

Параллельно с морской провокацией, 14 и 15 сентября в Европе произошел ряд странных событий с российским почерком. Пока официального подтверждения участия РФ в этих событиях нет.

В частности, в ночь на 15 сентября итальянские истребители, выполняющие задачи в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства, перехватили неизвестный беспилотник в небе над Литвой. По словам руководителя Национального центра управления кризисами Литвы Вильмантаса Виткаукаса, дрон направлялся со стороны Беларуси и, вероятнее всего, нес взрывчатку.

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Оборонное ведомство и власти Литвы уже приступили к расследованию. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто предположил, что беспилотник принадлежит РФ, а источник издания Reuters в украинской армии отметил, что найденные обломки похожи на остатки БпЛА типа «Герань-2».

Схожий случай произошел и в Германии. Государственная уголовная полиция сообщила об обнаружении остатков неустановленного беспилотника к востоку от озера Штайнхедер — всего в одном километре от военной авиабазы Вунсторф. Местные власти знали об инциденте еще 14 сентября.

Между тем, в Нидерландах зафиксировали вмешательство в работу транспортной системы. Компания ProRail, отвечающая за государственную железнодорожную инфраструктуру, 15 сентября заявила о спланированном саботаже: неизвестные выложили на колеи трубы и другие посторонние предметы.

Это привело к 35 сбоям в движении пассажирских и грузовых поездов по всей стране, однако специалистам уже удалось полностью устранить последствия и возобновить движение. Аналитики Института изучения войны отмечают, что пока не могут независимо подтвердить личности тех, кто стоит за организацией этих событий в европейских странах.

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Атака российского фрегата на вертолет Дании: главное

Напомним, российский фрегат в международных водах вблизи Гедсера выпустил две сигнальные ракеты без предупреждения или попыток связи с вертолетом Fennec ВВС Дании, который осуществлял плановое фотонаблюдение. Одна из ракет пролетела на опасно близком расстоянии. Начальник ВВС Дании Ян Дам заявил, что запуск мог привести к попаданию, а Копенгаген теперь пересмотрит безопасность выполнения подобных миссий.

Согласно спутниковым снимкам, южнее острова Мэн обнаружены два больших неидентифицированных корабля длиной около 120–130 метров, которые по габаритам соответствуют российским фрегатам. Поскольку суда не передавали сигналы идентификации, это может свидетельствовать о попытке скрыть свое присутствие в международных водах.

Дания резко осудила следующие деяния РФ. Глава МИД Ларс Лекке Расмуссен считает поведение россиян «совершенно неприемлемым», а министр обороны Еппе Бруус подчеркнул, что полет был абсолютно законным. Из-за инцидента дипломатическое ведомство вызвало посла РФ.

В ответ посол РФ в Дании Владимир Барбин отверг обвинения и назвал полет вертолета «провокацией» и «опасным маневром». Он заявил, что именно Дания действует безрассудно, пытаясь объяснить свои действия стандартной рутинной практикой в международных водах.

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