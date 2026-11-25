Глава МИД Эстонии Маргус Цхакна

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В европейских странах фиксируются многочисленные попытки диверсий на предприятиях оборонной промышленности, к организации которых причастны российские спецслужбы. Для этого Москва привлекает местных исполнителей, в частности пытается вербовать людей для поджогов оборонных предприятий.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цхакна на брифинге в ходе официального визита в Киев.

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По его словам, российские спецслужбы систематически пытаются организовывать диверсии на территории европейских государств, используя завербованных исполнителей.

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«Российские спецслужбы вербуют людей в Европе для поджога предприятий нашей оборонной промышленности. У нас было много таких попыток. Большинство из них нам удалось предотвратить», — рассказал Цхакна.

Он подчеркнул, что европейские государства должны выявлять всех причастных к таким преступлениям и привлекать их к ответственности. По словам министра, задержание и заключение под стражу исполнителей диверсий является частью противодействия российской агрессии.

Цхакна также подчеркнул, что диверсионная деятельность России не ограничивается странами Балтии. По его словам, угроза распространяется на весь европейский континент, а среди последних примеров он упомянул заявление правительства Дании о покушении, которое, по оценкам датской стороны, было заказано российскими спецслужбами.

«Россия нападает на Европу. На самом деле Эстония и страны Балтии не стоят на вершине списка», — отметил глава эстонского МИД, подчеркнув масштабы угрозы для других европейских государств.

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Напомним, что в Дании двое граждан страны, которых, по данным следствия, завербовали российские спецслужбы, готовили убийство известного украинского блогера и рэпера Слевина Дадяна, известного под псевдонимом Kyivstoner. Предполагаемое покушение планировали совершить накануне его концерта, однако полиция успела сорвать подготовку.

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