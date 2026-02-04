Россия атакует НАТО в космосе: FT о космическом параличе для европерйских спутников

Спутник / Иллюстративное фото / © pexels.com

Реклама

Европейские чиновники бьют тревогу: российские аппараты серии «Луч» годами преследуют стратегические спутники над континентом. Эксперты опасаются, что Москва научилась перехватывать командные каналы и может вызвать падение космических объектов.

Об этом говорится в статье Financial Times.

Европейские представители в сфере безопасности убеждены, что два российских космических аппарата осуществили перехват связи по меньшей мере с десятком стратегически важных спутников, работающих над Европой.

Реклама

По оценкам чиновников, эти вероятные перехваты, о которых ранее публично не сообщалось, представляют угрозу не только для сохранения конфиденциальных данных, передаваемых через спутники, но и могут открыть Москве возможности для влияния на их орбитальные параметры или даже привести к их падению.

Подозрительные маневры российских аппаратов «Луч-1» и «Луч-2»

За последние три года российские космические аппараты значительно усилили активность по сопровождению европейских спутников. Это происходит на фоне резкого обострения отношений между Кремлем и Западом после начала полномасштабной войны России против Украины.

Западные военные и гражданские структуры, ответственные за космос, уже несколько лет подряд отслеживают действия «Луч-1» и «Луч-2» — двух российских объектов, которые неоднократно выполняли подозрительные маневры на орбите. Оба аппарата осуществляли опасные сближения с рядом ключевых европейских геостационарных спутников. Эти спутники работают на большой высоте над Землей и обеспечивают связь для Европы, включая Великобританию, а также для значительных регионов Африки и Ближнего Востока.

Как свидетельствуют орбитальные данные и результаты наблюдений с наземных телескопов, российские аппараты оставались вблизи спутников неделями, особенно активно — в течение последних трех лет. Со времени запуска в 2023 году «Луч-2» сблизился с 17 европейскими спутниками.

Реклама

Спутники РФ подозреваются в радиоэлектронной разведке

«Оба спутника подозреваются в „ведении SIGINT-деятельности [радиоэлектронной разведки]“, — сообщил руководитель космического командования Бундесвера, генерал-майор Михаэль Траут, имея в виду практику длительного пребывания российских аппаратов рядом с западными спутниками связи.

Один из европейских высокопоставленных чиновников в разведке заявил, что аппараты серии «Луч» почти наверняка стремились разместиться в пределах узкого конуса информационных лучей, поступающих с наземных станций управления к спутникам.

Россия способна уничтожить европейские спутники

По его словам, особое беспокойство вызывает то, что чувствительная информация — в частности командные сигналы для европейских спутников — часто передается без шифрования. Причина в том, что многие аппараты были запущены много лет назад и не имеют современных бортовых компьютеров или защищенных систем шифрования.

В результате такие спутники становятся уязвимыми к дальнейшему вмешательству или даже уничтожению, если противник заранее зафиксирует их командные данные.

Реклама

Гибридная война в космосе

Активность в космосе происходит параллельно с наращиванием Россией гибридной войны против Европы, в частности через диверсионные действия — такие как повреждение подводных Интернет-кабелей и энергетической инфраструктуры. Разведывательные и военные структуры все чаще высказывают опасения, что Кремль может распространить подобную подрывную деятельность и на космическое пространство, причем соответствующие способности уже находятся в стадии разработки.

Хотя подобные технологии есть и у Китая, и у США, именно Россия обладает одной из самых развитых программ космического шпионажа и демонстрирует особенно агрессивное поведение, используя свои аппараты для систематической слежки за спутниками.

«Спутниковые сети — это ахиллесова пята современных обществ. Тот, кто атакует их, может парализовать целые государства. Российская деятельность является фундаментальной угрозой для всех нас, особенно в космосе. Угрозой, которую мы больше не можем игнорировать», — подчеркнул министр обороны Германии Борис Писториус в выступлении в сентябре прошлого года.

Спутники, к которым сближались «Луч-1» и «Луч-2», преимущественно выполняют гражданские функции, в частности обеспечивают спутниковое телевидение. В то же время через них передается чувствительная правительственная информация, а также отдельные военные коммуникации.

Реклама

Европейский разведчик отметил, что «Луч-1» и «Луч-2» вряд ли способны напрямую глушить или физически уничтожать спутники. Однако они, вероятно, предоставили России значительный массив данных о том, как подобные системы можно вывести из строя — как с земли, так и непосредственно на орбите.

Аппараты «Луч» могли перехватить «командный канал» спутников, к которым приближались

Генерал-майор Траут предполагает, что аппараты «Луч» перехватили «командный канал» спутников, к которым приближались. Речь идет о канале связи между спутником и наземными центрами управления, который позволяет менять орбиту.

Эксперты считают, что, обладая такой информацией, Россия могла бы имитировать действия наземных операторов и отправлять фальшивые команды на спутники, вмешиваясь в работу двигателей, которые используются для незначительных орбитальных коррекций.

Эти же двигатели могут быть задействованы для выведения спутника из правильной ориентации, его неконтролируемого дрейфа или даже падения на Землю.

Реклама

Данные, собранные «Луч-1» и «Луч-2», также способны помочь России организовывать менее заметные атаки на западные интересы. Наблюдение за спутниками позволяет определить, кто именно ими пользуется и где они применяются, что впоследствии может быть использовано для точечных операций по наземному глушению или кибератак.

Аппараты серии «Луч» «маневрировали и „парковались“ рядом с геостационарными спутниками, часто на много месяцев», — пояснила Белинда Маршан, главный научный директор американской компании Slingshot Aerospace, которая отслеживает космические объекты с помощью наземных сенсоров и технологий искусственного интеллекта.

Она также отметила, что сейчас «Луч-2» находится «в непосредственной близости» к Intelsat 39 — большому геостационарному спутнику, который обеспечивает связь для Европы и Африки.

По данным Slingshot, с момента запуска в 2023 году «Луч-2» находился рядом по меньшей мере с 17 другими геостационарными спутниками над Европой, которые используются как в коммерческих, так и в государственных целях.

Реклама

«Они посещали одни и те же группы спутников, одних и тех же операторов — значит, можно сделать вывод, что у них есть конкретная цель или интерес. Все эти операторы связаны с НАТО. Даже если они не могут расшифровать сообщения, они все равно способны извлечь огромное количество информации… например, выяснить, как используется спутник, или определить расположение наземных терминалов», — отметил Норбер Пуэзен, старший орбитальный аналитик французской компании Aldoria, которая также наблюдала за аппаратами серии «Луч».

РФ запустила два новых спутника — «Космос 2589» и «Космос 2590»

Пуэзен также сообщил, что Россия, вероятно, усиливает разведывательную деятельность в космосе, ведь в прошлом году запустила два новых спутника — «Космос 2589» и «Космос 2590». По его словам, эти аппараты имеют маневровые характеристики, подобные «Луч-1» и «Луч-2».

Cosmos 2859 в настоящее время движется к той же орбитальной зоне, где работают геостационарные спутники, вращающиеся примерно на высоте 35 тыс. км над Землей, сообщил Пуэзен.

В то же время «Луч-1», вероятно, уже потерял работоспособность. 30 января наземные телескопы зафиксировали явление, похожее на выброс газа из аппарата. Вскоре после этого он, по имеющимся признакам, частично распался.

Реклама

«Похоже, все началось с проблем в системе движения», — отметила Маршан, добавив, что после этого «определенно произошла фрагментация», а сам спутник «до сих пор вращается без контроля».

Напомним, ранее сообщалось о том, что будущие войны перемещаются в космос, где США, Китай и Россия уже ведут активную гонку вооружений: от опасных маневров спутников до разработки ядерного оружия на орбите. Пентагон под руководством Трампа планирует проект «Золотой купол» стоимостью 175 млрд долл. и размещение ядерных реакторов на Луне, привлекая частный сектор во главе с Илоном Маском. Космические силы США уже доказали свою эффективность в реальных операциях, обеспечивая связь и разведку, которые являются «глазами и ушами» современной армии. Однако эксперты предостерегают: уничтожение спутников во время конфликта парализует GPS, финансовые транзакции и связь, что приведет к глобальной гуманитарной катастрофе для гражданского населения.