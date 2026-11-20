Флаг Польши. / © pixabay.com

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Во время массированной атаки на Украину ночью и с утра 20 ноября соседняя Польша объявила воздушную тревогу в нескольких воеводствах.

Об этом сообщили Правительственный центр безопасности и оперативное командование Вооруженных сил Польши.

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Около трех утра жители Люблинского и Подкарпатского воеводств получили срочные уведомления от Правительственного центра безопасности (RCB). В сообщении говорилось, что ситуацию контролируют.

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«Российская авиация атакует Украину. Ситуация контролируется. Повышена готовность польской системы противовоздушной обороны. Ожидайте дальнейшие объявления», — говорится в сообщении RCB.

Менее чем через час Оперативное командование Вооруженных сил сообщило, что из-за российских ударов по украинской территории задействовало необходимые силы и средства системы ПВО. В военном командовании отметили, что эти меры носят превентивный характер.

«Эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту польского воздушного пространства, особенно в районах, граничащих с зонами риска», — отметили в сообщении.

Ракета в Польше

В то же время, мониторинговые каналы сообщают, что ракета пересекла границу с Польшей и полетела дальше на запад.

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Заметим, в частности, в польском Люблине раздаются сирены.

«Угроза воздушного нападения. Найдите безопасное место. Следуйте инструкциям служб. Ждите дальнейших сообщений», — говорится в уведомлении Правительственного центра безопасности.

Напомним, с ночи РФ наносит массированный удар ракетами по Украине. По данным мониторов, по состоянию на 07:00 около 50 крылатых ракет Х-101 находились в воздухе — и большинство из них держали курс на западные регионы.

В частности, РФ атакует Львов – в городе произошла серия взрывов. Во Львовском районе в 05:47 объявили «красную» воздушную тревогу из-за угрозы ракет.

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