Россия бьет по США в Иране: аналитики разоблачили тайное сотрудничество Москвы и Тегерана

Москва усилила военное и разведывательное сотрудничество с Тегераном

Россия расширяет сотрудничество с Ираном и предоставляет ему разведывательные данные и военные технологии для атак по силам США и Израиля на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.

По данным издания, Москва передает Тегерану спутниковые снимки, технологии беспилотников и консультации по проведению ударов. В частности, речь идет о помощи в навигации, связи и наведении целей.

Также, по информации источников, Россия передала Ирану модифицированные компоненты дронов Shahed, позволяющие эффективнее осуществлять атаки. Кроме того, российские специалисты консультируют иранскую сторону по тактике применения беспилотников — в частности, высоты полета и количества дронов во время атак.

Высокопоставленные представители европейской разведки и дипломаты Ближнего Востока сообщили, что спутниковые данные для Ирана могли поступать со спутников воздушно-космических сил России.

Эти данные, по их словам, уже использовались во время недавних ударов Ирана по американским силам и союзникам США в регионе.

Аналитики считают, что таким образом Москва пытается ослабить позиции США, которые Кремль рассматривает как один из своих главных геополитических соперников.

Россия и Иран – союз против США

На фоне эскалации на Ближнем Востоке сотрудничество между Россией и Ираном только усиливается. Ранее сообщалось, что Москва уже предоставляет Тегерану спутниковые снимки и тактические советы по ударам по силам США и Израиля.

В то же время, в самом Иране все жестче реагируют на международные события. В частности, иранские чиновники начали открыто угрожать Украине из-за ее поддержки Израиля, а также фактически включили ее в перечень потенциальных целей.

Эксперты отмечают, что Иран является частью более широкой коалиции, в которую входят Россия и Китай, а военное сотрудничество между этими странами носит системный характер.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что Соединенные Штаты пока не готовы покинуть Иран, но сделают это «почти совсем скоро». Он также подчеркнул, что в случае немедленного выхода американского военного контингента иранскому режиму понадобится около десяти лет, чтобы полностью восстановиться после нанесенных ударов.