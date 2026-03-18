Россия бьет по США в Иране: аналитики разоблачили тайное сотрудничество Москвы и Тегерана
Москва усилила военное и разведывательное сотрудничество с Тегераном и помогает ему атаковать американские и израильские силы на Ближнем Востоке.
Россия расширяет сотрудничество с Ираном и предоставляет ему разведывательные данные и военные технологии для атак по силам США и Израиля на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.
По данным издания, Москва передает Тегерану спутниковые снимки, технологии беспилотников и консультации по проведению ударов. В частности, речь идет о помощи в навигации, связи и наведении целей.
Также, по информации источников, Россия передала Ирану модифицированные компоненты дронов Shahed, позволяющие эффективнее осуществлять атаки. Кроме того, российские специалисты консультируют иранскую сторону по тактике применения беспилотников — в частности, высоты полета и количества дронов во время атак.
Высокопоставленные представители европейской разведки и дипломаты Ближнего Востока сообщили, что спутниковые данные для Ирана могли поступать со спутников воздушно-космических сил России.
Эти данные, по их словам, уже использовались во время недавних ударов Ирана по американским силам и союзникам США в регионе.
Аналитики считают, что таким образом Москва пытается ослабить позиции США, которые Кремль рассматривает как один из своих главных геополитических соперников.
Россия и Иран – союз против США
На фоне эскалации на Ближнем Востоке сотрудничество между Россией и Ираном только усиливается. Ранее сообщалось, что Москва уже предоставляет Тегерану спутниковые снимки и тактические советы по ударам по силам США и Израиля.
В то же время, в самом Иране все жестче реагируют на международные события. В частности, иранские чиновники начали открыто угрожать Украине из-за ее поддержки Израиля, а также фактически включили ее в перечень потенциальных целей.
Эксперты отмечают, что Иран является частью более широкой коалиции, в которую входят Россия и Китай, а военное сотрудничество между этими странами носит системный характер.
Напомним, президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что Соединенные Штаты пока не готовы покинуть Иран, но сделают это «почти совсем скоро». Он также подчеркнул, что в случае немедленного выхода американского военного контингента иранскому режиму понадобится около десяти лет, чтобы полностью восстановиться после нанесенных ударов.