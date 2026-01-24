Экономика РФ / © ТСН.ua

Экономический кризис в России усугубляется, и без внешней поддержки Москва не сможет удержать ситуацию, ухудшающуюся практически в каждом секторе экономики.

Об этом в прямом эфире Эспрессо заявил политический эксперт, бывший секретарь польской делегации в парламентскую ассамблею НАТО и эксчлен правительства Польши Петр Кульпа.

По его словам, Россия загнала себя в ловушку, из которой самостоятельно выбраться уже не может.

«Россия залезла в нору, из которой без внешней помощи ей не выцарапаться. Если посмотреть на экономику, там идет глубокий спад», — подчеркнул Кульпа.

Он объяснил, что формально показатели выглядят относительно стабильными только благодаря военно-промышленному комплексу.

«Все держится в том, что падение на уровне 3–4% считается незначительным. Но это только потому, что экономика фактически держится на ВПК», — отметил эксперт.

Аналитик подчеркнул, что такая стабильность достигается за счет тотального истощения других секторов.

«Это происходит путем грабежа всех других отраслей, где падение составляет 20, 30, а иногда и 40 процентов», — пояснил Кульпа.

В то же время, он обратил внимание на международное измерение российского экономического кризиса.

Кульпа убежден, что Соединенные Штаты больше заинтересованы в том, чтобы Россия не потерпела окончательный крах, чем Китай, однако даже это не позволит остановить процесс распада.

«Это уже распад. И сегодня без внешней поддержки Россия просто разваливается», — заявил эксперт.

По его словам, этот вопрос является предметом косвенных переговоров между Вашингтоном и Пекином.

«Продолжается переговорная тема между Китаем и США: кто больше заинтересован в том, чтобы Россия не развалилась? Со стороны Китая звучит ответ, что именно США больше заинтересованы в сохранении России», — сказал Кульпа.

Он подчеркнул, что ключевой вопрос состоит в финансовых возможностях Вашингтона.

«Спрашивается, откуда Дональд Трамп возьмет деньги, чтобы не допустить распада России», — отметил аналитик.

Кульпа объяснил, что для США распад России исторически являлся нежелательным сценарием.

«Распад России просто невыгоден США, потому что они смотрят на нее как на свою карманную империю, с помощью которой англосаксы в свое время разбили Наполеона, Вильгельма II, Гитлера», — заявил эксперт.

Он напомнил, что Соединенные Штаты в течение десятилетий пытались влиять на цельность российского государства.

«Распадом России США занимались на протяжении всей истории. Вспомните приезжавшего в Киев Буша и убеждавшего, что распад СССР не нужен», — отметил Кульпа.

В то же время, по его словам, нынешняя ситуация повторяет сценарий Советского Союза.

«Поскольку США не смогли спасти СССР от распада, так же они не смогут спасти от распада и Россию», — подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Путин расширил свои территориальные аппетиты на фоне катастрофической ситуации с финансами и живой силой.

Мы ранее информировали, что Россия повышает тарифы в оккупации, чтобы залатать дыры в бюджете.