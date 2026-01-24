- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 67
- Время на прочтение
- 3 мин
Россия без внешней помощи не удержит экономику — аналитик
Российская экономика все быстрее теряет устойчивость, а удерживать ее от коллапса без внешней помощи Кремль уже не способен.
Экономический кризис в России усугубляется, и без внешней поддержки Москва не сможет удержать ситуацию, ухудшающуюся практически в каждом секторе экономики.
Об этом в прямом эфире Эспрессо заявил политический эксперт, бывший секретарь польской делегации в парламентскую ассамблею НАТО и эксчлен правительства Польши Петр Кульпа.
По его словам, Россия загнала себя в ловушку, из которой самостоятельно выбраться уже не может.
«Россия залезла в нору, из которой без внешней помощи ей не выцарапаться. Если посмотреть на экономику, там идет глубокий спад», — подчеркнул Кульпа.
Он объяснил, что формально показатели выглядят относительно стабильными только благодаря военно-промышленному комплексу.
«Все держится в том, что падение на уровне 3–4% считается незначительным. Но это только потому, что экономика фактически держится на ВПК», — отметил эксперт.
Аналитик подчеркнул, что такая стабильность достигается за счет тотального истощения других секторов.
«Это происходит путем грабежа всех других отраслей, где падение составляет 20, 30, а иногда и 40 процентов», — пояснил Кульпа.
В то же время, он обратил внимание на международное измерение российского экономического кризиса.
Кульпа убежден, что Соединенные Штаты больше заинтересованы в том, чтобы Россия не потерпела окончательный крах, чем Китай, однако даже это не позволит остановить процесс распада.
«Это уже распад. И сегодня без внешней поддержки Россия просто разваливается», — заявил эксперт.
По его словам, этот вопрос является предметом косвенных переговоров между Вашингтоном и Пекином.
«Продолжается переговорная тема между Китаем и США: кто больше заинтересован в том, чтобы Россия не развалилась? Со стороны Китая звучит ответ, что именно США больше заинтересованы в сохранении России», — сказал Кульпа.
Он подчеркнул, что ключевой вопрос состоит в финансовых возможностях Вашингтона.
«Спрашивается, откуда Дональд Трамп возьмет деньги, чтобы не допустить распада России», — отметил аналитик.
Кульпа объяснил, что для США распад России исторически являлся нежелательным сценарием.
«Распад России просто невыгоден США, потому что они смотрят на нее как на свою карманную империю, с помощью которой англосаксы в свое время разбили Наполеона, Вильгельма II, Гитлера», — заявил эксперт.
Он напомнил, что Соединенные Штаты в течение десятилетий пытались влиять на цельность российского государства.
«Распадом России США занимались на протяжении всей истории. Вспомните приезжавшего в Киев Буша и убеждавшего, что распад СССР не нужен», — отметил Кульпа.
В то же время, по его словам, нынешняя ситуация повторяет сценарий Советского Союза.
«Поскольку США не смогли спасти СССР от распада, так же они не смогут спасти от распада и Россию», — подытожил эксперт.
Ранее сообщалось, что российский диктатор Путин расширил свои территориальные аппетиты на фоне катастрофической ситуации с финансами и живой силой.
Мы ранее информировали, что Россия повышает тарифы в оккупации, чтобы залатать дыры в бюджете.