Россия бросает в бой африканских наемников: в Кении назвали количество завербованных граждан

В среду, 12 ноября, Кения заявила, что более 200 ее граждан воюют на стороне России в войне против Украины, а вербовочные агентства продолжают активно работать над привлечением большего количества кенийцев в российскую армию.

Об этом сообщили в МИД Кении, передает TVP World.

«Похоже, что вербовочные операции в России расширились, включив в них граждан Африки, в частности кенийцев. Сообщается, что более двухсот кенийцев вступили в ряды российской армии… вербовочные сети все еще активны как в Кении, так и в России», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства африканской страны.

По данным министерства, несколько кенийцев, получивших ранения на войне в Украине, явились в посольство Кении в Москве, признавшись, что приехали в Россию после того, как им пообещали до 18 000 долларов США на покрытие расходов на визы, проезд и проживание.

В МИД Кении добавили, что в сентябре во время рейда службы безопасности вблизи столицы страны Найроби была прекращена вербовка 21 кенийца, которых готовили к отправке в Россию, чтобы использовать в качестве наемников на войне. Один человек был арестован, ему предъявлено уголовное дело в связи с инцидентом.

Министерство заявило, что спасенных людей ввели в заблуждение относительно характера их работы в России, которая якобы не будет предусматривать участия в боевых действиях и будет заключаться в сборке беспилотников, обращения с химикатами и тому подобное.

Напомним, недавно президент Кении Уильям Руто во время телефонного разговора попросил президента Украины Владимира Зеленского посодействовать освобождению кенийцев, которые попали в плен ВСУ на войне в Украине.