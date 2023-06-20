Россия будет действовать более агрессивно, потому что у ее шпионов очень грубый стиль — спецслужбы ФРГ

Российские спецслужбы в Европе прибегают к убийствам или похищению людей.

Российские спецслужбы будут действовать более агрессивно на территории Европы, считает глава Федеральной службы по охране конституции Германии Томас Хальденванг.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует издание Deutsche Welle.

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Он отметил, что Россия может изменить методы работы своих шпионов в Европе и начать действовать более агрессивно.

"К этому можно отнести деятельность офицеров спецслужб с фальшивыми паспортами, а также усиление хакерских атак вплоть до саботажа", — сказал Хальденванг.

Он заявил, что в настоящее время российские шпионы работают "классически" и применяют все методы, необходимые для шпионской деятельности.

"Иногда с помощью тех методов, которые всем известны по фильмам. Российские спецслужбы прибегают к убийствам или похищению людей — будь то оппозиционеры или перебежчики. И тому есть много примеров. Это очень грубый стиль", — резюмировал глава службы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Швеции в городе Гетеборг на нефтеперерабатывающем задержали подозревающую в шпионаже россиянку.

Кроме того, мы ранее информировали, что контрразведка СБУ нейтрализовала агентурную сеть ГРУ РФ на Яворивском полигоне во Львовской области – задержаны два украинских военных и врач, которые шпионили в пользу России.

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