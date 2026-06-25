Россия будет финансировать потребности ВСУ: Британия готовит болезненный сюрприз для Путина

Средства от конфискованной нефти РФ могут передать ВСУ / © из соцсетей

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В середине июня 2026 года в проливе Ла-Манш британские королевские морские пехотинцы перехватили танкер Smyrtos из теневого флота РФ из-за дерзкого нарушения санкционного законодательства. Теперь министры во главе с премьером Киром Стармером планируют выставить конфискованный груз на аукцион, чтобы направить вырученные средства на финансирование украинской обороны. Этот шаг должен стать серьезным ударом по нелегальной торговле энергоносителями, годами финансирующей российскую военную агрессию.

Об этих грандиозных намерениях правительства пишет The Telegraph.

Доля конфискованной нефти и экипажа

После громкого ареста судно находится под контролем Министерства обороны у побережья Веймута. Британские чиновники убеждены, что 98 тысяч тонн сырой нефти марки Urals теперь юридически принадлежат Соединенному Королевству и могут быть свободно проданы на рынке. В то же время сам танкер впоследствии будет отпущен в Россию после полного завершения официального расследования Национального агентства по борьбе с преступностью.

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«Эта операция только начало, и правительство будет продолжать преследовать суда-нарушители санкций, которые работают в Ла-Манше», — заявили журналистам анонимные источники в британском правительстве.

Варианты финансирования украинской армии

Общая стоимость конфискованного российского груза оценивается экспертами примерно в 35 миллионов фунтов стерлингов. Сейчас рассматривается несколько вариантов использования этих средств: деньги могут перевести непосредственно Киеву или потратить их на закупку военного оборудования для фронта.

Альтернативное предложение заключается в переработке нефти для обеспечения британских домов электроэнергией, но механизм такой передачи пока остается неясным.

Напомним, Лондон готовит новый масштабный пакет поддержки для Украины почти на 1 млрд долларов . Он будет профинансирован в рамках кредитной программы, обеспеченной доходами от замороженных российских активов.

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