Россия будет готовить генералов из военных, вернувшихся из Украины - британская разведка

В России из офицеров, вернувшихся с войны в Украине, собираются делать генералов.

В российской армии появилось значительное количество офицеров, получивших боевой опыт на войне с Украиной. Из них будут готовить будущих генералов.

Об этом сообщает разведка Минобороны Британии в Twitter.

Отмечается, что с 1 декабря 2023 г. в Российской академии Генерального штаба начался новый набор российских офицеров. В минобороны России заявили, что более 60% из них имеют боевой опыт. Скорее всего, речь идет об опыте войны в Украине.

По данным британской разведки, люди, обучающиеся в академии, обычно имеют ранг между майором и генерал-майором (что эквивалентно генералу с одной звездой в системе НАТО) и выделяются как те, кто имеет потенциал для высшего командования.

Хотя значительная часть некоторых специалистов, например пилотов, была задействована в операциях в Сирии, война в Украине означает, что боевой опыт теперь более распространен среди российских офицеров среднего звена.

"В ближайшие годы это поколение, вероятно, повлияет на будущее направление российской армии и на то, будет ли она применять уроки, сделанные с войны в Украине", — говорят в Минобороны Британии.

Отметим, что в войне против Украины Россия потеряла по меньшей мере семь генералов. Генерал-майор РФ Владимир Завадский стал последним из них.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.