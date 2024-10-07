Россия будет испытывать трудности с обеспечением своих подразделений техникой: в ISW подсчитали когда

В ISW предполагают, что текущие темпы потерь бронетехники в России могут быть выше.

Российская армия в ближайшее время может столкнуться с обеспечением.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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"Российское военное командование может не захотеть или не иметь возможности принять текущие масштабы и темпы потерь техники в ближайшие месяцы и годы, учитывая ограничения в российском оборонном промышленном производстве, ограниченность российских запасов техники советских времен и неспособность российских военных достичь оперативно значимого территориального продвижения с помощью маневра", — отметили аналитики.

Аналитики напомнили, что российские войска использовали значительное количество бронетехники в течение первых недель своего наступления по захвату Авдеевки в октябре 2023 года.

"Российские войска, похоже, ограничили использование бронетехники в районе к западу от Авдеевки в последние месяцы, хотя российские войска одновременно активизировали свои наступательные операции к западу и юго-западу от Донецка и часто проводят в большинстве своем безуспешные механизированные штурмы на уровне взвода и роты в этом районе. С июля 2024 года российские войска провели несколько батальонных механизированных атак на западе Донецкой области, большинство из которых привели к значительным потерям бронетехники в обмен на незначительное территориальное продвижение", – добавили в ISW.

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Темп потерь бронетехники в России может быть выше

Британский Международный институт стратегических исследований ранее подсчитал, что на февраль 2024 года российские войска теряли более 3000 боевых бронированных машин ежегодно. В то же время в ISW предполагают, что текущие темпы потерь бронетехники в России могут быть выше.

Американские аналитики считают, что готовность военного командования РФ достигать ограниченных тактических успехов в обмен на значительные потери бронетехники "будет становиться все дороже, поскольку российские войска будут тратить ограниченные запасы вооружения и техники советских времен в ближайшие месяцы и годы".

"Россия, вероятно, будет пытаться адекватно снабжать свои подразделения материальными средствами в долгосрочной перспективе без перевода российской экономики на военные рельсы и значительного увеличения темпов оборонного промышленного производства в России — шага, которого до сих пор пытался избегать российский президент Владимир Путин", — подытожили в Института.

Напомним, во временно оккупированной Феодосии вспыхнула нефтебаза.

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