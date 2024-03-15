Россия будет представлять долгосрочную угрозу для стран НАТО — министр обороны Литвы

Россия продолжает укреплять свои возможности в направлении Запада и будет представлять долгосрочную угрозу НАТО.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас после встречи с прибывшим в Вильнюс министром обороны Греции Николаосом Дендиасом, передает LRT.

"Очень важно, чтобы адаптация коллективной обороны НАТО, которая продолжается, была реализована как можно быстрее", – подчеркнул он.

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В ходе визита греческого коллеги литовский министр выразил надежду на участие Греции в ротационной модели противовоздушной обороны Литвы.

Согласно предварительным договоренностям в трех балтийских странах, являющихся членами НАТО, будут размещены средства ПВО, которые будут поочередно предоставлять Германия, Швеция, Нидерланды, Италия и Греция.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что поддерживает ввод войск некоторых европейских стран на территорию Украины.

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