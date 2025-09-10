Россия будет проверять НАТО на прочность: политолог сказал, чего ожидать после атаки дронов на Польшу

Россия может использовать «зеленых человечков» для дальнейших провокаций на территории Польши или стран Балтии / © ТСН.ua

Россия может прибегнуть к провокациям на территории Польши или стран Балтии с использованием так называемых «зеленых человечков» без опознавательных знаков, как это было в Крыму в 2014 году. Такие действия направлены на проверку реакции НАТО и демонстрируют готовность Кремля действовать агрессивно.

Об этом заявил военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов в эфире Espreso.tv.

Он также отметил, что подобными действиями Москва "проверяет НАТО на решимость".

Российская тактика и слабость НАТО

По мнению Сазонова, недавние события, когда российские дроны нарушили воздушное пространство Польши, только начало. Он считает, что Кремль отслеживает реакцию Альянса, которая оказалась недостаточно жесткой. Это дает России сигнал, что она может прибегать к новым, более агрессивным шагам.

«На самом деле я ожидал этого. Россия будет испытывать НАТО на прочность, проверяя его реакцию. Об этом много говорили, и вот Россия запустила дроны в сторону Польши. Я считаю, что в скором времени может произойти проникновение на территорию Польши или стран Балтии "зеленых человечков" без шевронов, без официального объявления. Просто чтобы проверить реакцию», — подчеркнул Сазонов.

Политолог сравнил такую тактику с поведением агрессора, испытывающего безнаказанность. Он отметил, что после отсутствия решительного ответа от стран НАТО Россия может стать еще более дерзкой, поскольку убедилась, что может действовать без серьезных последствий.

Реакция на атаку дронов на Польшу

Ночью 10 сентября союзные войска и авиация Польши сбили нарушившие их воздушное пространство беспилотники РФ. Это первый случай, когда соседняя страна сбила российские воздушные цели.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал инцидент, отметив, что Североатлантический союз тщательно следит за развитием событий и находится на постоянной связи с польскими властями. В то же время, он отказался говорить, был ли инцидент умышленным нападением на Польшу, но заверил, что Альянс будет защищать каждый сантиметр своей территории.

В то же время глава МИД Словакии цинично отреагировал на атаку дронов на Польшу, выразив надежду, что они должны были бомбить украинцев, а не поляков. Юрий Бланар добавил, что не располагает информацией о том, что подобный инцидент также угрожает Словакии, которая, как и Польша, имеет общую границу с Украиной.

В свою очередь президент США Дональд Трамп сделал непонятное заявление по поводу событий в Польше. В своей соцсети он написал «Начинаем», не уточнив, какие именно действия ожидают со стороны США.