Россия будет угрозой для Европы даже после войны: глава МИД Латвии назвал причину

Победа в Украине стала бы подтверждением для Кремля, что его политика была правильной.

Независимо от исхода войны, Россия будет оставаться угрозой для всей Европы. Причина – в империалистических амбициях российского правительства.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в интервью агентству ЛЕТА, передает Delfi.

"Правительство России не способно повысить благосостояние своего населения. Все карты поставлены на поиск внешнего врага и культивацию мнения о том, что распад СССР был величайшим злом. Поэтому необходимо вернуть утраченные территории с лихвой", — пояснил он.

По словам латвийского политика, как только война закончится, угроза начнет расти — Россия продолжит восстанавливать свои вооруженные силы.

"Грустно, что это не война Кремля – это стало войной, поддерживаемой россиянами. Россия продвигается с империалистической экспансией и продолжает оставаться угрозой для Европы", — подчеркнул глава МИД.

Каринш также предположил, что разговоры о возможном поражении Украины или потере ее отдельных территорий и победе России призваны мотивировать западные страны и общества не допустить такого сценария.

По словам министра, победа в Украине стала бы для Кремля подтверждением, что его политика была правильной – можно напасть на соседние страны и извлечь выгоду от этого.

"Поэтому это недопустимо. Это нападение не только на Украину и Европу. Это нападение на установленный после Второй мировой войны порядок, в котором ключевую роль играет верховенство закона, а не силы", — подчеркнул он.

Напомним, если Россия победит в войне, то начнет фильтрационную чистку населения, свободное государство сможет выжить на западе Украины, РФ нападет на страны Балтии. Успех президента РФ Владимира Путина вдохновит другие заинтересованные во вторжении в соседние государства страны. Такой сценарий описала Financial Times.

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