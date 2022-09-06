Россия через дружескую Венгрию пытается снять санкции ЕС с приближенных к Путину олигархов: о ком идет речь

Дружественная к РФ Венгрия грозится заблокировать восстановление некоторых частей режима санкций Европейского Союза, если три российских олигарха не будут изъяты из списка.
Речь идет о трех российских олигархах, которые были внесены в "черный" список в конце февраля.
Об этом сообщает российская служба "Радио Свобода".
По словам нескольких дипломатических источников, осведомленных в этом вопросе, захотевших остаться анонимными, Будапешт добивается отмены санкций в отношении олигархов Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова.
Следует отметить, что Европейский Союз 7 сентября намерен продлить санкции против россиян и организаций РФ на шесть месяцев. В настоящее время в этот список входят 1217 физических лиц и 108 организаций. В частности, в нем есть и три упоминавшихся олигархов.
В ЕС называют Усманова "прокремлевским олигархом с особо тесными связями с президентом России Владимиром Путиным". Его называют одним из "любимых олигархов Путина". ЕС говорит, что Авен "является одним из примерно 50 богатых российских бизнесменов, регулярно встречающихся с Владимиром Путиным в Кремле. Он не действует независимо от требований президента". Что касается третьего олигарха - Рашникова, то ЕС описал его как "ведущего российского олигарха, который является владельцем и председателем Совета директоров компании Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). ММК является одним из крупнейших в России налогоплательщиков".
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