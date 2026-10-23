Россия делает ставку на дешевые ракеты: как Кремль планирует нарастить производство

РФ может ускорить производство дешевых ракет / © Фото из открытых источников

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Россия может перейти к более масштабному производству дешевых крылатых ракет, отказавшись от распыления ресурсов между многочисленными моделями и их модификациями. Такой подход позволит сосредоточиться на уже показавшем свою эффективность вооружении и упростить его серийную сборку.

Об этом рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Павел Лакийчук в эфире «Киев24».

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На каких ракетах может сосредоточиться Россия

По прогнозу Лакийчука, в ближайшие один-два месяца российский военно-промышленный комплекс может сосредоточить усилия на двух-трех самых эффективных типах крылатых ракет. В настоящее время Россия имеет около десятка различных модификаций других моделей вооружения.

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Эксперт связывает данную тенденцию с изменением характера российских атак. По мере того, как Украина приспосабливает противовоздушную оборону к борьбе с уже известными целями, Россия пытается усовершенствовать существующие разработки и искать новые способы поражения. Поэтому ставка на меньшее количество моделей, которые можно производить и модернизировать, может стать следующим этапом этой гонки.

Как Китай может ускорить сборку ракет

По словам Лакийчука, Россия уже производит собственные реактивные двигатели. В то же время, она может увеличить закупки готовых комплектующих в Китае. Это потенциально позволит быстрее собирать ракеты и более оперативно совершенствовать их конструкции.

В зависимости от импортных компонентов можно увидеть на примере новой российской крылатой ракеты «Филин». По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, ее двигатель R500 — российского производства, однако в бортовом оборудовании используют китайскую инерциальную навигационную систему. Разведка также идентифицировала 22 китайских и 35 американских электронных компонентов.

Такой пример показывает, как российские производители совмещают собственные разработки с иностранной электроникой. В то же время само наличие китайских деталей не доказывает прямого участия китайского государства в производстве российских ракет.

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Как Китай помогает России — последние новости

Украинские специалисты отслеживают, как иностранные технологии помогают России модернизировать вооружение и расширять его возможности. В этом процессе немаловажную роль играет международная цепь снабжения компонентов. В частности, Китай помог превратить «Шахеды» в реактивные дроны — вместо привычных пропеллеров на них устанавливают турбореактивные двигатели, позволяющие летать быстрее.

В то же время в реактивных «Шахедах» обнаруживают компоненты разного иностранного происхождения. Украинские специалисты обнаружили не только китайские элементы, но и комплектующие из США, Тайваня, Германии и Японии. В отдельных аппаратах насчитали около сотни иностранных деталей. Такое разнообразие поставщиков усложняет борьбу с попаданием технологий в российский военно-промышленный комплекс.

Еще одно направление — снабжение электроники, которая помогает российским беспилотникам поддерживать связь и преодолевать большие расстояния. Журналисты The Insider провели расследование и выяснили, что китайская компания Xingkai Tech поставляет России mesh-модемы для боевых дронов Герань и Гербера. Такие модемы могут помогать беспилотникам обмениваться данными по сети других устройств, что повышает возможности связи во время полета. Схема снабжения модемов для российских дронов стала еще одним примером того, как электронные компоненты китайского происхождения попадают в российское вооружение.

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