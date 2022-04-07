"Россия делает все, чтобы европейцы остались без доступной энергии": Зеленский заявил об искусственно созданном РФ дефиците на газовом рынке

Но шантажирующий Европу экономическим или энергетическим кризисом всегда проигрывает.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия России изначально были направлены не только на Украину, но и на Европу в целом. Россия делает все, чтобы европейцы остались без доступной энергии.
Об этом он сказал 7 апреля, выступая перед парламентом Греции.
"И также мы можем отбросить вражеское российское войско прочь с украинской земли. Мы можем раз и навсегда научить и Россию, и любых других потенциальных агрессоров, что избирающий войну всегда проигрывает. Тот, кто пытается лишить независимости и разрушить территориальную целостность государств всегда проигрывает. Тот, кто шантажирует Европу экономическим или энергетическим кризисом, всегда проигрывает", — сказал президент.
Он также добавил, что действия России изначально были направлены не только на Украину, но и на Европу в целом.
Это Россия делает все, чтобы европейцы остались без доступной энергии. И чтобы энергетическая бедность стала новой реальностью на континенте. Это Россия делает все, чтобы спровоцировать вспышку инфляции для многих народов. Россия в прошлом году искусственно создала дефицит на европейском газовом рынке. И сейчас делает все, чтобы искусственно создали дефицит на мировом продовольственном рынке", – сказал он.
Напомним, Россия начала новую депортацию людей с юга Украины. Уже как минимум десятки тысяч людей вывезены на территорию РФ и на временно оккупированные территории Украины – это жители Мариуполя и других городов и общин, которые оказались под ударами российских войск.
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