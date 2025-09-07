- Дата публикации
Россия действует как безнаказанный агрессор — Стармер заявил, что шокирован новыми ударами по Киеву
Британский премьер Кир Стармер заявил, что атаки России на Киев ударили по самому сердцу украинского правительства и призвал к дальнейшей поддержке Украины.
Российская атака 7 сентября, в частности, Киев шокировала премьера Британии Кира Стармера. Он призвал союзников еще крепче поддерживать суверенитет Украины.
Об этом говорится в заявлении Кира Стармера, передает канцелярия премьер-министра на Даунинг-стрит.
«Меня шокирует очередная жестокая ночная атака на Киев и другие города Украины, которая привела к гибели мирных жителей и нанесла удар по инфраструктуре. Впервые пострадало сердце гражданского правительства Украины», — заявил он.
Стармер назвал российские удары по Киеву «трусливыми» и «свидетельствующими о том, что Путин считает, что может действовать безнаказанно».
«Он не настроен на мир. Сегодня, как никогда, мы должны твердо стоять на стороне Украины и поддерживать ее суверенитет», — сказал Стармер.
Напомним, атаку РФ по Украине 7 сентября эксперты назвали главным ударом врага за 4 года и объяснили, почему появилась «дыра» при обстреле Киева.
Отметим, что в Святошинском районе Киева в результате атаки в ночь на 7 сентября погибли два человека: годовалый ребенок и молодая женщина — его мать.