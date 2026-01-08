- Дата публикации
Россия до сих пор не может восстановить свой военный потенциал после спецоперации Малюка "Паутина" (фото)
После спецоперации СБУ «Паутина», которую координировал Василий Малюк, РФ до сих пор не смогла возобновить стратегическую авиацию.
После спецоперации «Паутина», которую провела СБУ под руководством генерала Василия Малюка, россияне до сих пор не смогли восстановить причиненный ущерб стратегической авиации РФ.
Об этом сообщают источники ТСН.ua со ссылкой на информацию западных спецслужб.
«Несмотря на все попытки Кремля скрыть реальные масштабы полученного ущерба, Россия до сих пор не может преодолеть последствия этой атаки и восстановить свой потенциал стратегической авиации», — отмечает источник.
Напомним, спецоперацию СБУ, благодаря которой был поражен 41 самолет стратегической авиации врага, лично разрабатывал и координировал Василий Малюк, непосредственную атаку реализовывали операторы дронов «Альфы» СБУ.
Отметим, что операция «Паутина» состоялась 1 июня 2025 года. С тех пор Россия пытается заменить самолеты, утраченные во время нее.
Атаки на стратегические аэродромы в глубине России осуществлялись с помощью беспилотников, вылетавших прямо из фур, припаркованных у заправок.
Как уже сообщал ТСН.ua, украинская спецслужба переправила в Россию fpv-дроны, а впоследствии — мобильные деревянные домики. Позже на территории страны-агрессорки дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных на грузовиках.
Дроны отработали по военным аэродромам в Иркутской, Рязанской, Мурманской, а также Ивановской областей.