Россия добивается выдачи украинки из Казахстана: в чем обвиняют женщину

Россия / © Reuters

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В Казахстане задержали гражданку Украины Любовь Рожанскую, которую Россия разыскивает за якобы попытку похищения ребенка. Украинка может быть экстрадирована в государство-агрессор.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

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Рожанскую задержали 1 октября в аэропорту Астаны после прилета из Стамбула.

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По данным её адвокатов, задержание произошло по запросу России, переданному через Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В настоящее время украинка находится в следственном изоляторе в Астане, а в ближайшие дни ожидается судебное заседание.

В чём в РФ обвиняют украинку

По данным DW, уголовное дело против Рожанской в России было возбуждено ещё в 2023 году. Её подозревают в якобы покушении на похищение ребёнка. В то же время адвокат украинки в Казахстане Риза Нурбаева заявила, что Рожанская не знала о российском уголовном преследовании и вообще никогда не въезжала на территорию РФ.

По словам адвоката Алексея Прянишникова, речь идет о внуке Рожанской. В 2021 году мать мальчика, проживавшая в Одессе, уехала вместе с ребенком в Калининградскую область России к семье своего второго мужа-россиянина. После начала полномасштабной войны она получила российское гражданство для себя и сына.

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Позже отец мальчика, гражданин Украины, обратился в украинский суд. В марте 2025 года Верховный Суд Украины определил местом жительства ребенка Одессу — по месту жительства его отца.

В июле 2026 года, по словам адвоката, новый муж матери мальчика Виталий Андреев и его отец Вячеслав предложили Рожанской забрать ребёнка, чтобы передать его украинскому отцу. Именно после этого, как утверждает защита, женщина отправилась в Астану.

В августе между сторонами продолжались переговоры, однако параллельно российские следственные органы готовили документы для розыска Рожанской и её экстрадиции. По данным DW, в России уже было принято решение о её заключении под стражу по делу о якобы похищении ребёнка.

Задержание украинки — операция ФСБ?

Адвокат Рожанской Алексей Прянишников считает, что её задержание в Астане было заранее спланировано.

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Он высказал предположение, что российские спецслужбы могли преследовать собственные мотивы, в частности стремиться улучшить статистику раскрываемости преступлений.

Прянишников также заявил, что, несмотря на семейный характер дела, в нем может быть политический контекст, связанный с войной России против Украины.

В дело вмешались украинские дипломаты

Украина уже обратилась к казахстанской стороне с просьбой не удовлетворять российский запрос об экстрадиции Рожанской.

Как сообщили «24 Каналу» в Министерстве иностранных дел Украины, посольство Украины в Казахстане предприняло соответствующие действия сразу после получения информации о задержании гражданки.

Украинские консулы также запросили разрешение на посещение Рожанской, которая находится в СИЗО, и получили предварительное согласие. Дипломаты поддерживают связь с её адвокатами и оказывают необходимое содействие.

В МИД заявили, что рассчитывают на справедливое рассмотрение казахстанской стороной обстоятельств дела и работают над защитой законных прав и интересов украинки. Ситуацию держат под особым контролем МИД, Департамент консульской службы и посольство Украины в Казахстане.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев недавно вновь призвал Путина перейти от боевых действий к дипломатии и «заморозить» войну в Украине.

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