Россия договаривается о безвизе с 4 странами

Кремль / © Associated Press

После того, как из-за вторжения в Украину с Россией перестали поддерживать отношения развитые страны мира, Кремль пытается вырваться из международной изоляции через контакты с бедными африканскими странами.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на интервью главы департамента государств Африки (к югу от Сахары) российского МИД Анатолия Башкина.

Российский высокопоставленный дипломат заявил о том, что ведется работа по упрощению визового режима с Зимбабве, Замбией, Мозамбиком и Эсватини — одними из беднейших государств мира с высоким уровнем преступности.

«Проекты документов [о смягчении визового режима] переданы иностранным партнерам и находятся на их рассмотрении», — сказал Башкин.

По словам представителя МИД, Москва планирует добавить в перечень африканских стран, выходцам из которых разрешено оформлять электронную визу для поездок в РФ, еще ряд государств континента.

В издании отметили, что Зимбабве относится к беднейшим государствам мира, с высоким уровнем преступности. В этой африканской стране регулярно случаются вспышки холеры из-за нехватки чистой питьевой воды, а также проблем с мусором и канализацией. Также в Зимбабве широко распространена ВИЧ-инфекция (1,3 млн. инфицированных), а продолжительность жизни не достигает и 50 лет.

Несмотря на это, Россия наращивает сотрудничество с Зимбабве. В конце прошлого года из-за дефицита рабочих рук Москва попросила у властей африканской страны прислать рабочую силу, главным образом на стройки.

Ранее глава Национального геопространственного и космического агентства Зимбабве (ЗИНГСА) Паинос Гвеме заявлял, что страна попросила РФ помочь в строительстве космодрома и создании ракет-носителей для реализации собственной космической программы. Также правительства двух стран в январе заключили соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки.

Напомним, Россия активно расширяет свое пропагандистское присутствие на Африканском континенте, масштабируя сеть пропаганды.