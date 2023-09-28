Россия договаривается с Северной Кореей о предоставлении оружия — Госдеп США

Переговоры двух диктаторских стран по оружию продолжаются до сих пор.

В Государственный департамент США подтвердили, что между Россией и Северной Кореей продолжаются переговоры о предоставлении оружия. По этому поводу США выразили обеспокоенность.

Об этом на брифинге сказал представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

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По его словам, переговоры продолжались во время визита лидера КНДР Ким Чен Ина в Россию и продолжаются до сих пор.

Также Миллер добавил, что смещения военных отношений между РФ и КНДР еще больше подорвут глобальный режим нераспространения и будут нарушать резолюцию Совета Безопасности ООН.

"Мы неоднократно говорили об этом и предупреждали, что обсуждение вооружений между Россией и КНДР почти наверняка продолжалось во время визита Ким Чен Ина в Россию, и мы считаем, что они продолжаются и после этого визита", – сказал представитель Госдепа.

Миллер призывает КНДР соблюдать публичные заявления и воздержаться от поставки оружия в РФ.

Напомним, по данным американской разведки, КНДР в течение 2023 регулярно передает России оружие.

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