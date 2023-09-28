Россия договаривается с Северной Кореей о предоставлении оружия — Госдеп США

Переговоры двух диктаторских стран по оружию продолжаются до сих пор.
В Государственный департамент США подтвердили, что между Россией и Северной Кореей продолжаются переговоры о предоставлении оружия. По этому поводу США выразили обеспокоенность.
Об этом на брифинге сказал представитель Госдепа США Мэтью Миллер.
По его словам, переговоры продолжались во время визита лидера КНДР Ким Чен Ина в Россию и продолжаются до сих пор.
Также Миллер добавил, что смещения военных отношений между РФ и КНДР еще больше подорвут глобальный режим нераспространения и будут нарушать резолюцию Совета Безопасности ООН.
"Мы неоднократно говорили об этом и предупреждали, что обсуждение вооружений между Россией и КНДР почти наверняка продолжалось во время визита Ким Чен Ина в Россию, и мы считаем, что они продолжаются и после этого визита", – сказал представитель Госдепа.
Миллер призывает КНДР соблюдать публичные заявления и воздержаться от поставки оружия в РФ.
Напомним, по данным американской разведки, КНДР в течение 2023 регулярно передает России оружие.
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