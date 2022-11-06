Россия договорилась о поставках боеприпасов из Северной Кореи: сможет ли Пхеньян обеспечить потребности

Россия договорилась о поставках боеприпасов из КНДР. Однако сможет ли Пхеньян удовлетворить все потребности РФ и обеспечить бесперебойные поставки из-за технической деградации своей транспортной системы.

Об этом рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

"У КНДР достаточно обширная номенклатура и запасы боеприпасов к артиллерии. Но проблема с их доставкой в том, что единственным железнодорожным сообщением между КНДР и РФ является мост "Дружба", то есть только одна логистическая артерия", — сказал Коваленко.

По словам эксперта, Северная Корея должна справиться и с таким явлением, как техногенный коллапс.

"Техногенный коллапс, ставший следствием технической и технологической деградации и приведший к тому, что, например, транспортная отрасль там сейчас не в лучшем состоянии и обеспечивать поток 24/7 курсирующих эшелонов с БК они не смогут. Такого потенциала просто нет", – сказал он.

По мнению эксперта, северокорейских поставок боеприпасов не хватит россиянам, чтобы переломить ситуацию на поле боя.

"Представим себе эшелон из 10 вагонов, хотя первый, прибывший в Россию из КНДР, был в составе всего 3 вагонов. Но все же. Такой эшелон может перевезти в общей сложности 500 тонн БК. Возьмем для примера снаряд калибра 152 мм. Они в зависимости от типа могут быть разного веса, 43 кг или 46 кг и более.Но, для простоты понимания и расчета возьмем 50 кг.То есть один такой эшелон это примерно 10 тыс выстрелов.На сегодняшний день РВВ в сутки производят в среднем 20 тыс выстрелов. эшелон будут гнать более 10 тыс. км, чтобы его потенциал выпотрошить за полдня?.." — отметил Коваленко.

Отметим, что в Киеве считают неправдивым заявление Ирана о предоставлении дронов Москве якобы еще до полномасштабного вторжения и предупреждают о последствиях для пособников террористов.

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