Россия "доигралась" с помощью Ирану?: Трамп шокировал новым резким заявлением

Россия может попасть под пошлины / © Getty Images

Реклама

Позиции США по поводу перемирия с Ираном крайне динамичны, и меняются несколько раз в день. От этих событий меняется и давление на другие страны. Теперь стало известно, что президент США Дональд Трамп пригрозил стране, которая поставляет оружие Ирану.

Дональд Трамп написал в Truth Social, что эта страна будет обложена серьезными пошлинами на все товары, продаваемые в Соединенные Штаты Америки.

Трамп угрожает стране, снабжающей оружием Иран

8 апреля американский президент Дональд Трамп написал, что страна, поставляющая Ирану оружие для войны, будет немедленно обложена пошлинами в размере 50%. Пошлина будет касаться всех поставляемых в США товаров без исключения.

Реклама

К слову, в своей публикации Дональд Трамп не указал, о какой именно стране идет речь.

Фото: заявление Трампа, источник: Truth Social / © truthsocial.com

Трамп добавил, что никаких исключений или льгот больше не будет.

Россия тайно помогает Ирану в войне против США

Страной, о которой идет речь в публикации Трампа, вполне может быть Россия, ведь она продолжает тайно помогать Ирану в войне против США. В частности, Россия продолжает поставлять вооружение, делится разведывательными данными и спутниковыми снимками с Ираном.

Журналисты Financial Times делились, что чиновники РФ и Ирана начали тайные переговоры о поставках беспилотников. Пока не удалось установить, о каких типах дронов идет речь.

Реклама

Обработка заявок на поставку дронов началась сразу после ударов Израиля и США по Тегерану, в начале марта.

Москва может поставлять Ирану модели типа Герань-2, созданные на основе иранских Shahed-136.