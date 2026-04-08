Россия "доигралась" с помощью Ирану?: Трамп шокировал новым резким заявлением
Дональд Трамп пригрозил ввести 50% пошлины для страны, поставляющей оружие Ирану. Заявление прозвучало на фоне напряженной ситуации вокруг перемирия.
Позиции США по поводу перемирия с Ираном крайне динамичны, и меняются несколько раз в день. От этих событий меняется и давление на другие страны. Теперь стало известно, что президент США Дональд Трамп пригрозил стране, которая поставляет оружие Ирану.
Дональд Трамп написал в Truth Social, что эта страна будет обложена серьезными пошлинами на все товары, продаваемые в Соединенные Штаты Америки.
Трамп угрожает стране, снабжающей оружием Иран
8 апреля американский президент Дональд Трамп написал, что страна, поставляющая Ирану оружие для войны, будет немедленно обложена пошлинами в размере 50%. Пошлина будет касаться всех поставляемых в США товаров без исключения.
К слову, в своей публикации Дональд Трамп не указал, о какой именно стране идет речь.
Трамп добавил, что никаких исключений или льгот больше не будет.
Россия тайно помогает Ирану в войне против США
Страной, о которой идет речь в публикации Трампа, вполне может быть Россия, ведь она продолжает тайно помогать Ирану в войне против США. В частности, Россия продолжает поставлять вооружение, делится разведывательными данными и спутниковыми снимками с Ираном.
Журналисты Financial Times делились, что чиновники РФ и Ирана начали тайные переговоры о поставках беспилотников. Пока не удалось установить, о каких типах дронов идет речь.
Обработка заявок на поставку дронов началась сразу после ударов Израиля и США по Тегерану, в начале марта.
Москва может поставлять Ирану модели типа Герань-2, созданные на основе иранских Shahed-136.