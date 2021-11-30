Россия должна прекратить злонамеренные действия и угрозы — миссия США при НАТО

Американское представительство в НАТО ожидает от России конструктивных изменений в поведении.

Миссия США при НАТО призвала правительство России к деэскалации напряжения на границах с Украиной и сделать первый шаг для этого, вернувшись к взаимному и содержательному диалогу.

Такое сообщение было опубликовано во вторник, 30 ноября, на Facebook-странице посольства США в Киеве.

В иллюстрации этого поста говорится, что НАТО всегда было открыто к диалогу с Россией через Совет НАТО-Россия.

Однако, как утверждают в миссии США при НАТО, в последние годы Россия активизировала свою злонамеренную деятельность в США и Европе, пытаясь разделить союзников по НАТО и дестабилизировать демократические институты западных государств.

Фото: Facebook/US Embassy Kyiv Ukraine

"Возвращение к обычным отношениям между НАТО и Россией невозможно до тех пор, пока не произойдут четкие, конструктивные изменения в поведении России", — говорится в публикации.

Напомним, ранее РФ прекратила деятельность информационного бюро НАТО в Москве. Москва 18 октября сообщила, что это ответные шаги на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников постоянного представительства России при НАТО.

Читайте также: