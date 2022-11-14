Россия должна признать поражение и вывести свои войска из Украины — МИД Франции

В Министерстве иностранных дел Франции считают, что на фоне многочисленных стратегических поражений Россия должна вывести войска из Украины.

Об этом подчеркнула глава МИД Франции Катрин Колонна, передает Le Parisien.

"Она ( Россия — ред. ) допустила ряд стратегических ошибок. Сейчас есть лучший баланс сил, и было бы хорошо, чтобы Россия признала свою неправоту и вывела своих военных с территории Украины", — сказала Колонна.

Также дипломат прокомментировала освобождение Херсона от российской оккупации. Она назвала деоккупацию города "военной победой" Украины.

"Это, безусловно, военная победа, но также символическая и даже психологическая, и, прежде всего, это шаг к восстановлению суверенитета Украины", — сказала она.

Зеленский посетил освобожденный Херсон

Вооруженные силы Украины 11 ноября зашли и взяли под контроль Херсон, которое было оккупировано с марта. По состоянию на 13 ноября в городе заработали украинская областная и городская военные администрации, СБУ и Нацполиция, постепенно возобновляющие вещание украинского телевидения и радио.

В понедельник, 14 ноября в Херсон прибыл президент Владимир Зеленский, он также принял участие в церемонии поднятия флага Украины.

Зеленский во время общения со СМИ подчеркнул, что Украина шаг за шагом освобождает оккупированные территории и, несмотря на тяжелые бои и высокую цену победы, пройдет этот сложный путь.

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