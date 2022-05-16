"Россия должна вывести войска": Запад не выдвигает никаких предпосылок по мирному соглашению между Украиной и РФ

"Россия должна вывести войска": Запад не выдвигает никаких предпосылок по мирному соглашению между Украиной и РФ

Представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт заявил, что Запад не выдвигает никаких предпосылок по мирному соглашению между Украиной и РФ.

Он подчеркнул, поскольку Россия развязала войну в Украине, она должна ее и завершить.

Об этом пресс-секретарь федерального правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт сказал на брифинге в понедельник, передает Укринформ.

"Это российская сторона должна завершить войну, вывести свои войска (из Украины — ред. ) и согласиться на переговоры для определения условий достижения мирного соглашения. И украинская сторона должна решать, на что она готова согласиться и на что нет. Никто не будет вести переговоры за Украину, принимать решение она должна сама", — подчеркнул спикер немецкого правительства.

Как сообщалось ранее, директор "Центра военно-правовых исследований", военный эксперт Александр Мусиенко не исключает возможности нового штурма Киева со стороны Кремля.

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