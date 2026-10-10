Дрнальд Трамп и Путин / © Associated Press

Реклама

Россия начинает досрочно отменять ограничения на экспорт дизельного горючего и заявляет о готовности увеличить поставки в США уже в октябре.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на заявления вице-премьера РФ Александра Новака.

Реклама

По словам Новака, ограничения на экспорт дизельного горючего начнут отменять немедленно — раньше, чем планировалось. Россия, как утверждает должностное лицо, готова уже в октябре поставить дополнительные объемы дизеля на американский рынок.

Реклама

В ноябре и декабре экспорт может вырасти еще больше. Это связывают с возобновлением работы российских нефтеперерабатывающих заводов по завершении ремонтов.

В то же время Новак заверил, что внутренний рынок России будет полностью обеспечен горючим, несмотря на увеличение поставок за границу.

В Москве положительно оценили решение Вашингтона. Российский вице-премьер назвал его шагом к стабилизации мирового энергетического рынка и возобновлению нормальной торговли энергоносителями.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп сообщил, что договорился с диктатором Путиным о больших поставках российского дизеля на американский и мировой рынки.

Реклама

Мы ранее информировали, что Дональд Трамп снова заявил, что цены на топливо в США растут из-за ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Новости партнеров

Новости партнеров