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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Россия досрочно снимает ограничения на дизель после контактов Путина с Трампом

В Москве связывают это решение с договоренностями между Путиным и Трампом.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Дрнальд Трамп и Путин

Дрнальд Трамп и Путин / © Associated Press

Россия начинает досрочно отменять ограничения на экспорт дизельного горючего и заявляет о готовности увеличить поставки в США уже в октябре.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на заявления вице-премьера РФ Александра Новака.

По словам Новака, ограничения на экспорт дизельного горючего начнут отменять немедленно — раньше, чем планировалось. Россия, как утверждает должностное лицо, готова уже в октябре поставить дополнительные объемы дизеля на американский рынок.

В ноябре и декабре экспорт может вырасти еще больше. Это связывают с возобновлением работы российских нефтеперерабатывающих заводов по завершении ремонтов.

В то же время Новак заверил, что внутренний рынок России будет полностью обеспечен горючим, несмотря на увеличение поставок за границу.

В Москве положительно оценили решение Вашингтона. Российский вице-премьер назвал его шагом к стабилизации мирового энергетического рынка и возобновлению нормальной торговли энергоносителями.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп сообщил, что договорился с диктатором Путиным о больших поставках российского дизеля на американский и мировой рынки.

Мы ранее информировали, что Дональд Трамп снова заявил, что цены на топливо в США растут из-за ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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