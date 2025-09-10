Россия два месяца готовила атаку дронов на Польшу: Defense Express поразили подробностями

Беспилотник. / © ТСН.ua

Реклама

Российская Федерация готовила атаки на Польшу с июля этого года, применяя на беспилотники польские и литовские SIM-карты и 4G-модемы. Варшава якобы была предотвращена.

Об этом сообщают аналитики проекта Defense Express.

Отмечается, что еще в начале июля в самой Польше была распространена информация, что среди обломков сбитых в Украине российских БпЛА находят 4G-модемы с SIM-картами польских и литовских операторов. В частности, об этом писал журналист Марек Будзыш со ссылкой на полученный отчет от 2 июля. В ней содержались разные детали, в том числе и о том, где именно были сбиты русские дроны.

Реклама

"Это может свидетельствовать или о подготовке к тестированию коридоров атак, направленных против обеих стран. Известно, что они используют сотовые сети для коррекции траекторий полета дронов. Или же они могут усилить атаки на западную Украину. Задача польских разведывательных служб заключается в определении того, кто приобрел покупку SIM-карт, польский журналист в Сети Х.

Кроме того, отчеты отмечали, что "считаем необходимым сообщить партнерам в Польше и Литве об обнаружении SIM-карт польских и литовских провайдеров в российских дальнобойных ударных беспилотниках".

По-видимому, это было сделано. Ведь через неделю эти документы были уже в распоряжении польского публициста, отмечают в Defense Express. Впрочем, отмечают аналитики, эта информация почти не вызвала резонанса в самой Польше – даже учитывая, что летом дроны РФ начали стабильно залетать в ее воздушное пространство.

"Мобильный интернет на российских дронах необходим для передачи информации с самого БпЛА и корректировки его полета. В зависимости от установленной дополнительной аппаратуры на дронах РФ может получать информацию о работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также передавать визуальную информацию с камеры", - отмечают аналитики Defense Express.

Реклама

Пока неизвестно, были ли в российских дронах, которые этой ночью атаковали Польшу, такие средства. В то же время, предположение, что одной из задач этой атаки как раз и была разведка системы ПВО Польши, достаточно обосновано. Особенно, отмечают специалисты, учитывая, что 12 сентября на территории Беларуси должны начаться российско-белорусские учения "Запад-2025".

Напомним, этой ночью Польша впервые сбивала российские дроны . Почти десять «Шахедов», запущенных РФ по Украине, нарушили ее воздушное пространство. В частности, из-за "незапланированной военной активности" несколько аэропортов прекратили работу. В частности, аэропорт аэропорта Шопена в Варшаве.

Утром оперативное командование ВС Польши проинформировало, что их и союзная авиации завершили операцию по отражению атаки дронов РФ. Отмечается, что все русские ударные дроны были сбиты. Сейчас продолжаются поиски и локализация мест возможных падений объектов.