Сикорский раскритиковал участие Путина в саммите АТЭС / © Associated Press

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил возмущение участием российского лидера Владимира Путина в экономическом саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне, где состоялась его встреча с президентом США Дональдом Трампом и главой КНР Си Цзиньпином.

Об этом информирует Clash Report.

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Россия — «экономический карлик»: Сикорский раскритиковал участие Путина в саммите АТЭС

Глава польской дипломатии поставил под сомнение целесообразность присутствия Москвы на мероприятии, посвященном глобальной экономике, и отметил, что место России за столом переговоров должен занять Европейский Союз.

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«Если это экономический саммит, то присутствие на нем России абсолютно непонятно. Что это должно быть — еще одна „Ялта“? Россия — экономический карлик. Ее экономика по размеру равна экономике Италии. Если речь идет об обсуждении важнейших мировых экономических вопросов — а обсуждать есть что — то, безусловно, там должен быть Европейский Союз, а не Россия», — заявил Сикорский.

Кроме экономической несостоятельности РФ польский министр обратил внимание на катастрофические потери российской армии в войне против Украины.

Он сравнил нынешние ежемесячные показатели убитых и раненых оккупантов с потерями в больших военных конфликтах прошлого века — Корейской войне и советской интервенции в Афганистане.

«Речь идет о потерях — убитыми и ранеными — примерно от 40 000 до 50 000 солдат ежемесячно. Вся Корейская война длилась три года; американцы понесли такие потери за все время этой войны. А за всю советскую войну в Афганистане, как я помню, Советский Союз потерял около 13 000 солдат. Сейчас же они теряют больше только за один месяц», — добавил Сикорский.

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Как отнеслись к Путину на саммите

По всей вероятности, не только Сикорский считает, что России не место на саммите такого уровня, ведь прием Путина в Китае вряд ли такой, как ожидал российский диктатор.

В частности, Си Цзиньпин нарушил почти полвековую традицию и лично встретил президента США Дональда Трампа у трапа Air Force One с пролетом истребителей, детьми с цветами и короткими объятиями.

Владимира Путина встретили скромнее — на аэродроме его приветствовали танцовщики с флагами двух стран, а встретил глава аппарата Си Цзиньпина Цай Ци.

Кроме этого, Си попросил Путина отойти перед общим фото и стать рядом с его женой. Возле Си стал Дональд Трамп. Судя по выражению лица, российский диктатор таким расположением остался не слишком доволен.

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