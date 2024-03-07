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Россия экспортировала в Польшу 80 тонн огурцов: европейские фермеры возмущены

Россия экспортировала в Польшу 80 тонн огурцов: европейские фермеры возмущены

Огурцы / Фото: pixabay.com

Польша выступает за коллективный запрет импорта агропродукции из России и Белоруссии в Евросоюз.

Россия поставила Польше 80 тонн огурцов. На экспортную продукцию оформлены соответствующие документы.

Об этом пишет Wiadomosci Onet.

Импорт продукции из РФ возмущает европейских фермеров

Отмечается, что, позволяя импорт, европейская торговая политика способствует укреплению жестоких режимов в России и Беларуси.

Премьер-министр Дональд Туск предложил, чтобы польский сейм призвал Брюссель принять активные меры по этому поводу. Как известно, власти Латвии ввели эмбарго на российскую продукцию.

Напомним, Туск сделал новое заявление о протесте фермеров на границе.

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