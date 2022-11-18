Россия еще до вторжения в Украину могла запастись микрочипами для "Калибров" — NYT

Накопить технологии и микрочипы для создания высокоточных ракет РФ могла еще за несколько лет до полномасштабного вторжения.

Россия, скорее всего, еще за несколько лет до полномасштабного вторжения в Украину накопила микрочипы и другие технологии создания высокоточных ракет "Калибр" и "Искандер".

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на анализ оборонной разведывательной компании Janes.

Это произошло на фоне ухудшения отношений России с другими странами, которые ввели санкции из-за незаконной аннексии Крыма в 2014 году.

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В анализе Janes также отмечено, что такие микроэлектронные компоненты также использовались в гражданских целях. Россия могла получить их через третьи стороны, например государства или частные организации, готовые рискнуть и быть наказанными санкциями со стороны США.

Отмечается, что, вероятно, РФ начала производить большое количество "Искандеров", "Калибров" и крылатых ракет еще до вторжения.

"Их, вероятно, производят, пока мы говорим, поскольку экономика находится на уровне войны, и многие заводы, связанные с российским военно-промышленным комплексом, работают в три смены и даже в выходные", – говорится в анализе Janes.

Напомним, по сообщениям СМИ, Россия может покупать через третьи страны холодильники и стиральные машины, чтобы чипы из них использовать в своей военной технике.

По оценкам военного эксперта Романа Свитана, в ближайшие полгода армия РФ столкнется с полным отсутствием тяжелой техники.

В то же время, военно-политический обозреватель Александр Коваленко убежден, что ракеты у России не закончатся никогда. Страна до сих пор производит их, хотя и в очень ограниченных количествах.

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