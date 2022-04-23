"Россия это сделала": Зеленский предупредил о голоде в мире из-за развязной РФ войны в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о голоде в мире из-за того, что Россия блокирует украинские порты на Черном и Азовском морях.

По словам Зеленского, такое решение РФ значительно снизило украинский экспорт, в частности, аграрной продукции, об этом глава государства рассказал во время пресс-конференции с иностранными и украинскими журналистами в субботу, 23 апреля.

"Посмотрите, какой сейчас вызов для Азии, арабской культуры, африканских стран — изложение блокировки, например, поставки наших зерновых. Зерно, ячмень, кукуруза — то, где мы действительно передовое государство. 110 миллионов тонн. 20 миллионов тонн — это то, что достаточно для того, чтобы насытить украинский рынок.90 миллионов тонн просто не получат эти государства.Будет цена, будет дефицит, в некоторых государствах будет голод.Россия это сделала. Война в Украине — это не только война в Украине.Даже из-за блокировки пищевой продукции в Украине сейчас мы видим, что это не война в Европе, а война и на других континентах из-за таких шагов неуважения ко всему живому. Неуважение к мировому закону", — сказал Зеленский.

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