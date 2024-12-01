"Россия – это всегда зло": у Зеленского прокомментировали протесты в Грузии

Подоляк надеется, что грузинский народ будет бороться за свою свободу.

Грузия сопротивляется поглощению Россией, потому что не хочет разменивать свое будущее.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя протесты в Грузии.

"Грузия – в кровавом огне. По сути, мы видим классическую попытку российского поглощения чужой государственности. И ожесточенное сопротивление грузинского гражданского общества. Грузия – та самая, настоящая, с большой гордостью и достоинством, – не хочет стоять на коленях перед Россией, не хочет превращаться в еще одну убогую лагерную территорию, где будут хозяйничать озлобленные россияне, не хочет продавать свою свободу и не хочет разменивать будущее своих детей на коррупцию и доходность для отдельных пророссийских олигархов", — написал он.

"Россия – это всегда зло, кровь, насилие и унижение. Россия всегда делает ставку на легко и быстро продающихся коллаборантов, поддавшись ситуативным соблазнам. Можно ли этому противостоять? Конечно. Можно ли побеждать? Бесспорно. Не сомневаюсь, что грузинский народ, который отчаянно бьется сейчас на охваченных огнем улицах Тбилиси, Рустави, Кутаиси, в в любом случае победит. Сил и мужества, Сакартвело", — добавил Подоляк.

Напомним, грузинские силовики не смогли разогнать участников акции протеста в Тбилиси, однако их оттеснили от здания парламента. По состоянию на 9 утра по местному времени митинг продолжается.

Против митингующих спецназ применил слезоточивый газ и водометы. Сообщалось также о задержанных участниках акции. В ответ на насилие силовиков протестующие используют фейерверки.

28 ноября 2024 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. Он пояснил, что 2028 год якобы станет временем, когда Грузия будет экономически готова начать переговоры о вступлении. После этого в стране начались протесты, разгоняемые силовиками.

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