Россия эту войну уже проиграла: Боррель отметил, что только украинцы будут ставить будущие условия мира

Боррель заявил, что после успеха ВСУ в Харьковской области есть надежда на завершение войны.

После украинского контрнаступления в Харьковской области глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что "возможно, рождается надежда на завершение войны". По его словам, будущие условия мира будут определять украинцы и только они.

Об этом пишет издание Le Journal du Dimanche.

"Пусть украинцы еще не одержали победу над агрессором, Россия эту войну уже проиграла", — отметил он.

Боррель также заявил, что ЕС должен усилить поддержку Украины.

Он убежден, что украинское наступление дало Европе три урока, которые необходимо усвоить: "теперь украинские силы навязывают свой темп", этот успех "подтверждает европейский выбор" украинского народа, ЕС "должен усилить поддержку Украины".

"Мы должны усилить нашу поддержку Украины путем удовлетворения ее значительных военных и экономических потребностей. Нет иллюзий, Путин не уступит добровольно, и боевые действия могут продолжаться долго. Но после украинского контрнаступления в Харьковской области, возможно, рождается надежда на прекращение войны", – отметил Боррель.

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