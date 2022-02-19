"Россия фактически оцепила Украину": Байден заявил, что РФ хочет напасть на Киев "в ближайшие дни"

По данным США, Россия сейчас практически оцепила Украину вдоль российской границы и со стороны Беларуси.
У США есть основания полагать, что Россия хочет напасть на Украину "в ближайшие дни", в частности на Киев.
Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления речи, посвященной теме безопасности в Украине.
По его словам, Россия сейчас практически оцепила Украину вдоль российской границы и со стороны Беларуси. Американский лидер еще раз подтвердил, что Кремль намерен вторгнуться в Украину в ближайшие дни.
"У нас есть основания говорить, что Россия хочет напасть на Украину в следующие недели, следующие дни. Мы думаем, что они нападут на Киев. Там 2.8 млн населения. Мы говорим об этом не потому, что мы хотим конфликта, а для того, чтобы устранить любые основания, которые могут быть использованы россиянами для оправдания своих действий», – сказал Байден.
Напомним, несмотря на заявление Минобороны РФ якобы об отводе части войск от украинских границ, Байден подчеркнул, что риск вторжения России в Украину остается "очень высоким". По его словам, Россия может напасть на Украину в ближайшие несколько дней.
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