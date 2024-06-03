Российский государственный Правфонд, якобы занимающийся "правой защитой", потратил миллионы евро на финансирование пропаганды в Европе.

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Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на внутренние документы фонда, полученные датским общественным вещателем DR от источника в европейской разведке.

Сообщается, что этот фонд финансирует пропагандистские сайты, ориентированные на европейцев. Также он помогал финансировать защиту осужденного торговца оружием Виктора Бута и офицера ФСБ Вадима Красикова, приговоренного к пожизненному заключению за убийство чеченского полевого командира. Кроме того, сообщается, что. В фонде работали бывшие агенты российской разведки.

Издание пишет, что местные партнеры данного фонда получили миллионные государственные субсидии от европейских государств, в которых фонд имеет отделение.

В Эстонской разведке еще в 2020 году назвали Правфонд "псевдосистемой правовой защиты", которая "является фондом операций влияния".

В документах также говорится, что Правфонд потратил сотни тысяч евро на поддержку якобы боровшихся с "русофобией" сайтов и способствовавших "защите русского языка" в Европе.

Фонд финансировал деятельность онлайн-портала golos, где в основном критикуют президента Украины Владимира Зеленского и его свита, отмечается в материале. В то же время, заместитель главного редактора Голоса Юрий Андрейченко возразил The Guardian, что сайт получал деньги от Правфонда или имел какие-то связи с Россией.

Правфонд был основан в 2012 году и поддерживался Министерством иностранных дел России и федеральным агентством Россотрудничества.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский ввел санкции против российских пропагандистских ресурсов.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские пропагандисты раскрыли истинное положение дел на фронте среди кафиров.

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