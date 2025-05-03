РФ формирует военный кулак для Польши и стран Балтии

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Россия формирует ударный кулак, который при определенных обстоятельствах начнет наступательную операцию против стран Балтии и Польши .

Об этом в эфире Эспрессо заявил украинский политик и дипломат Роман Бессмертный.

Он отметил, что в настоящее время у России нет возможности проводить масштабные наступательные операции, но не следует недооценивать врага.

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«Первое, что важно, объективно оценивать свои возможности и потенциал всех составляющих, а также объективно оценивать возможности врага, не переоценивая и недооценивая его. Это самое важное. В настоящее время у Российской Федерации нет возможности проводить крупные наступательные кампании», — заявил Бессмертный.

Вместе с тем он отметил, что сейчас формируется группировка войск на территории Беларуси и в соседних областях РФ.

«По этому явно видно, что тезисы, объявленные президентом Украины, соответствуют действительности. Эти подразделения с точки зрения их уровня и содержания подготовки, обеспеченности устремляются в Балтийском направлении», — резюмировал Бессмертный.

Ранее сообщалось, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал европейские страны готовиться к потенциальной войне с российскими агрессорами.

Мы ранее информировали, что наращивание российских военных сил в соседней Беларуси представляет потенциальную угрозу для Украины, Польши и стран Балтии.