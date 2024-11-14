"Россия фундаментально слаба": экс-советник Трампа назвал лучшее время для переговоров с Путиным

По мнению генерала Герберта Макмастера, Украине пока не стоит вести переговоры об окончании войны.

Бывший советник 45-го президента США Дональда Трампа по нацбезопасности, генерал-лейтенант в отставке Герберт Макмастер считает, что союзники сейчас должны предоставить Украине все необходимые возможности, чтобы Киев мог говорить с Москвой с позиции силы.

Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle.

"За последний месяц россияне понесли больше потерь, чем за любой другой месяц войны. Я не думаю, что это можно выдерживать долго. Это одна из причин, почему там находятся северокорейские войска", – отметил Макмастер.

При этом экс-советник уверен, что при всей "фундаментальной слабости" РФ и уязвимости путинского режима у Кремля пока что хватает рычагов силы.

"Путин все еще может размахивать ядерной дубиной. У него все еще есть возможности в киберпространстве и способность наносить удары дальнего радиуса действия", – подчеркнул генерал.

По его мнению, Путина может остановить только жесткое сопротивление Европы и США.

"Он не остановится, пока его не остановят согласованные военные, дипломатические и экономические усилия. Нам нужно, чтобы европейцы активизировались, как это сделали поляки, страны Балтии и северные страны. Потому что они знают, что такое угроза. Она прямо на их границе", – заявил генерал Герберт Макмастер.

Напомним, представитель РФ в ООН назвал условие для переговоров по прекращению войны в Украине. Российский дипломат считает, что любые такие переговоры должны основываться на том, что он назвал "реалиями на месте".

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