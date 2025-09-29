Виктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не намерена отказываться от российских нефти и газа.

В интервью ”Времени бойцов” венгерский политик назвал две главные предпосылки такого решения.

Причина первая: энергетическая безопасность

Орбан подчеркнул, что любой альтернативный источник поставок энергоносителей менее надежен, чем то, что закреплено действующими долгосрочными контрактами с Россией.

Реклама

“Любой другой источник поставок менее надежен, чем зафиксированный долгосрочными контрактами российский. Таким образом, Россия гарантирует безопасность Венгрии”, — заявил премьер.

Он подчеркнул, что энергетические вопросы напрямую связаны с обороноспособностью и общей безопасностью страны.

Причина вторая: экономическая и социальная справедливость

Второй аргумент Орбана носит экономический и социальный характер. Энергоносители из России дешевле альтернативных вариантов. Политик предупредил, что отказ от них автоматически повлечет необходимость повышать цены для венгерского населения.

“Почему венгерские семьи должны платить больше за энергию? Это вопрос не только экономики, но и социальной справедливости”, — отметил он.

Реклама

В заключение Орбан подчеркнул, что Венгрия является суверенным государством и самостоятельно принимает решения относительно своей энергетической политики независимо от какого-либо внешнего давления.

Ранее сообщалось, что в результате массированных атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы страны-агрессора экспорт дизеля упал до самых низких показателей за последние пять лет.