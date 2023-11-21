Россия гибридно атакует Финляндию, создавая искусственный миграционный кризис — ISW

Атака может быть аналогичным образом направлена на дестабилизацию НАТО.

Российские власти применяют тактику гибридной войны, чтобы создать новый миграционный кризис на границе с европейскими странами, в частности в Финляндии.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

В Кремле решили на финско-российской границе повторить тактику, которую Россия и Белоруссия использовали в 2021 году на границе с Польшей. Это может быть аналогичным образом направлено на дестабилизацию НАТО.

В 2021 году Кремль использовал сфабрикованный миграционный кризис, чтобы обвинить НАТО в якобы агрессии против Беларуси.

В РФ неоднократно заявляли, что будут принимать какие-либо контрмеры, которые считают необходимым для обеспечения собственной безопасности.

Эксперты уверены, что создание миграционного кризиса в Финляндии является одним из шагов по дестабилизации политической ситуации в странах НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что Финляндия планирует закрыть все пункты пропуска на восточной границе с Россией. Причиной является содействие российскими пограничниками пересечения нелегалов из третьих стран.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Финляндии у границы с РФ начали возводить временные ограждения вблизи пункта Вартиус. Вооруженные силы страны оказывают помощь пограничникам.

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