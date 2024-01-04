"Россия гораздо слабее СССР": Кулеба обратился к западным союзникам с убедительными цифрами

Украину в рамках "Рамштайна" поддерживают более 50 стран, а Россия получает помощь оружием только от стран-изгоев - Беларуси, КНДР и Ирана.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что помощь западных союзников Украине для победы над РФ может быть меньше расходов Запада на противостояние СССР во времена холодной войны.

Об этом он написал на социальной платформе Х (ранее известной как Twitter).

“В разгар холодной войны так называемый “Запад” состоял только из 19-20 стран. Тем не менее, они в конце концов опередили Советский Союз и его Социалистический блок, состоявшие из 20 ныне суверенных государств”, — напомнил украинский министр.

Кулеба подчеркнул, что сегодня Украину в рамках "Рамштайна" поддерживает более 50 стран, а Россия гораздо слабее СССР и получает помощь оружием только от стран-изгоев — Беларуси, КНДР и Ирана.

“Совокупный ВВП нынешней западной коалиции, оказывающей военную помощь Украине, в 21 раз превышает совокупный ВВП России и ее союзников. Запад: 57 триллионов долларов. Россия и союзники: $2,7 трлн. По данным Министерства обороны Эстонии, если бы страны НАТО инвестировали всего 0,25% своего ВВП в военную помощь Украине, это генерировало бы 120 миллиардов евро в оборонную поддержку каждый год. Сумма достаточно большая, чтобы обеспечить Украине победу и справедливый мир”, – привел цифры глава украинской дипломатии.

Министр подчеркнул, что наивным было бы надеяться, что Россия не решится напасть на страну НАТО, поэтому победа Украины и восстановление справедливого мира являются экзистенциальными стратегическими целями для евроатлантического сообщества.

"Мы не просим никого воевать за нас. Все, что нам нужно, это своевременная и соответствующая помощь, отвечающая вызову, с которым мы сталкиваемся. Цифры свидетельствуют, что дело не в ресурсах, а в том, что Запад верит в себя и ставит. четкую цель победы над врагом, угрожающим всем нам", — добавил Кулеба.

Напомним, на брифинге в среду, 3 января, координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты больше не могут оказывать военную помощь для Украины, пока Конгресс не примет решение о дополнительном финансировании.

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