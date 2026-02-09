Многим в Европе кажется, что США теперь «играют» за Россию. / © ТСН.ua

Некоторые разведывательные службы оценивают, что Россия может переформировать свои силы для региональной войны в районе Балтийского моря в течение 2 лет после потенциального прекращения огня в Украине, а для локальной войны против одного соседа в течение 6 месяцев.

Об этом говорится в новом отчете Мюнхенской конференции безопасности.

Аналитики напоминают, что Россия усугубила свою гибридную войну в Европе. Осенью 2025 года около 20 российских дронов вторглись в польское воздушное пространство, а три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии на 12 минут, что побудило оба правительства начать консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора.

При этом вторая администрация Трампа дала ясно понять, что защита европейского континента и поддержка Украины — это ответственность самой Европы. Времена, когда Европа могла полагаться на США как безоговорочного гаранта безопасности, прошли.

Данные опроса Мюнхенской конференции безопасности (в ноябре 2025 года) свидетельствуют, что политику Дональда Трампа ни для собственных стран, ни для мира в целом не считают хорошей жители Британии, Франции, Германии и Италии. Самый высокий показатель неодобрения именно в ФРГ: 72% опрошенных не считают хорошей политику США в их стране. Самый высокий показатель неодобрения политики Трампа в целом по отношению к миру также в Германии — 69%.

Относительно возможности решения глобальных проблем без США, мнения европейцев разделились. Так, 40% и 42% французов и немцев считают, что без привлечения Америки мира в Украине достичь невозможно. В противоположность этому мнению также разделяют только 36% британцев и 33% итальянцев.

Относительно вовлечённости администрации Трампа в урегулирование войны России против Украины, в отчете Мюнхенской конференции безопасности подчеркивается, что поддержанный США в ноябре 2025 года 28-пунктный «мирный» план удивил европейские столицы, ведь он больше преследовал российские интересы.

«В рамках своих усилий по прекращению войны Трамп оказал значительное давление на Украину по передаче части ее территорий России. Трамп и его команда часто демонстрируют тревожную симпатию к Путину. В то время как президенту Зеленскому пришлось пережить вспыльчивый обмен репликами с Трампом в Белом доме (28 февраля 2025 года — Ред.), Путина встретили красной дорожкой на Аляске. Многим в Европе кажется, что их давний капитан (США — Ред.) присоединился к команде их главного соперника (России — Ред.)», — говорится в отчете Мюнхенской конференции.

Эксперты Мюнхенской конференции по безопасности делают нелестный вывод: если Европа не проявит лидерство, которое будет иметь важное значение в первую очередь для консолидации оборонной промышленности, чтобы защитить себя и помочь Украине, дальнейшие колебания покинут Европу в серой зоне между конкурирующими сферами влияния, прежде всего между США и Китаем.