В то же время Лавров заявил, что Россия не получала конкретных предложений о встречах Путина и Трампа.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать гарантию безопасности для Украины.

Об этом сообщило пропагандистское издание ТАСС.

"РФ готова обсуждать гарантии безопасности страны, "которая сейчас называется Украина", но евразийский контекст будет главным в соглашениях", — говорится в сообщении.

В то же время он отметил, что Россия не получала конкретных предложений по поводу встречи президента РФ Владимира Путина с Дональдом Трампом, однако готова к этому.

Напомним, Зеленский ответил, хватит ли Украине только европейских гарантий безопасности.

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