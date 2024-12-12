Россия готова провести новогодний обмен для пленных: о чем идет речь

Пленные в обеих странах смогут получить посылки из дома.
Россия и Украина договорились об обмене посылками для военнопленных до Нового года.
Об этом сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на заявление Уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.
По ее словам, в рамках договоренности с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцем пленным в обеих странах к Новому году передадут "посылки с записками, письмами из дома, детскими рисунками, с вещами".
Ранее уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о встрече с представителями Международного Красного Креста, на которой присутствовала Москалькова.
"Мы надеемся, благодаря нашим усилиям, усилиям наших партнеров все же постепенно удастся о чем-то договориться… Я очень надеюсь, что к Новому году украинское общество увидит, что принесла именно эта встреча", – сказал тогда он.
Напомним, в прошлом месяце на территории Беларуси уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец провел встречу с российской "омбудсманкой" Татьяной Москальковой с участием Международного комитета Красного Креста.
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