Россия готова провести новогодний обмен для пленных: о чем идет речь

Россия и Украина договорились об обмене посылками для военнопленных до Нового года.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на заявление Уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

По ее словам, в рамках договоренности с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцем пленным в обеих странах к Новому году передадут "посылки с записками, письмами из дома, детскими рисунками, с вещами".

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Ранее уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о встрече с представителями Международного Красного Креста, на которой присутствовала Москалькова.

"Мы надеемся, благодаря нашим усилиям, усилиям наших партнеров все же постепенно удастся о чем-то договориться… Я очень надеюсь, что к Новому году украинское общество увидит, что принесла именно эта встреча", – сказал тогда он.

Напомним, в прошлом месяце на территории Беларуси уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец провел встречу с российской "омбудсманкой" Татьяной Москальковой с участием Международного комитета Красного Креста.

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